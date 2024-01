Milan, infortunio e cessione: la separazione è vicina

Il mercato del Milan sta per entrare nel vivo. La dirigenza sta valutando qualche uscita. Il principale indiziato è un calciatore attualmente infortunato che potrebbe salutare a breve.

Si prospetta un mercato di gennaio molto attivo per il Milan. Plausibilmente la società rossonera sarà tra le più attive in Serie A. Le risorse a disposizione del club non sono eccessive, ma è quanto basta per attivarsi sul mercato. Il Diavolo compierà almeno tre operazioni in entrata per colmare le lacune dovute agli innumerevoli infortuni che hanno colpito la rosa di Stefano Pioli da fine agosto.

È diverso un intervento prima di tutto nel reparto arretrato, dove tre dei cinque difensori a disposizione del tecnico ne avranno almeno per un mese. Per venire meno alle assenze di Thiaw, Tomori e Kalulu i vertici di Via Aldo Rossi hanno richiamato Gabbia dal prestito secco al Villareal, ma occorre almeno un altro innesto. Brassier e Lengletsono i principali indiziati, sebbene siano piste difficili da percorrere.

Altro pallino della dirigenza è Filippo Terracciano, esterno del Hellas Verona che il Milan ha cerchiato come vice-Theo. I rossoneri non saranno protagonisti del calciomercato solo per i movimenti in entrata. Uno dei fedelissimi di Pioli potrebbe infatti dire addio .

Calciomercato Milan, un fedelissimo verso la cessione: la situazione

Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, Rade Krunic potrebbe lasciare Milanello. Non cessano le voci che vedono il mediano lontano dal Milan. I rumors parlano di un interesse sempre più insistente da parte del Fenerbahce, che da mesi corteggia il bosniaco. Il club turco deve però fare attenzione al pressing di un’altra squadra. Negli ultimi giorni il Lione si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista rossonero. Krunic potrebbe essere ceduto prima del previsto. Qualora venisse recapitata un’offerta consona alle richieste rossonere, l’ex Empoli si potrebbe trasferire prima del gong del mercato invernale.

Nel frattempo il numero 33 continua a svolgere lavoro personalizzato. Risulta assai improbabile la presenza contro la propria ex squadra nel match di domenica. Il bosniaco non ha ancora recuperato dal problema alla schiena rimediato nella gara di sabato scorso contro il Sassuolo di Dionisi e che lo ha tenuto lontano dal campo nella sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore ma le voci potrebbero incidere nelle scelte di Pioli anche qualora Krunic tornasse disponibile per il lunch match contro gli uomini di Andreazzoli. Il tecnico potrebbe così dover rinunciare ad un calciatore che ha dimostrato di essere imprescindibile nel corso degli ultimi anni.