Milan-Krunic, c’è la svolta: il gesto sembra quello decisivo

Milan-Krunic: rapporto al capolinea? Questo è quello che le voci di mercato hanno voluto far intendere sin da subito. Ma oggi sembra essere arrivata la svolta. Ecco tutte le novità.

I passi in direzione mercato si fanno sempre più veloci e il Milan si muove sia in direzione acquisti che in direzione cessioni. Due fasi molto delicate per la società rossonera che, dopo un calciomercato estivo da regina indiscussa, si è ritrovata comunque a dover affrontare tante, troppe difficoltà.

C’è una trattativa, in particolare, che i Rossoneri potrebbero aver già messo a punto. Si tratta di quella che vede coinvolto Rade Krunic. Giunto al Milan nel 2019, il capitolo rossonero della sua carriera potrebbe a breve trovare una conclusione.

Quest’anno solo quattordici presenze totali sino ad ora e, soprattutto, una bassa percentuale di titolarità per il bosniaco classe 1993 che ha preso parte a soli 896 minuti di gioco. L’interesse che proviene dall’estero si è fatto sempre più insistente e, oggi, potrebbe essere giunta la svolta decisiva alla sua partenza.

Krunic: una partenza sempre più vicina

Non è un mistero che il numero 33 rossonero Krunic si è mostrato subito contento per l’interesse dimostrato dal Fenerbahce. Nel club turco militano, infatti, il connazionale e amico Edin Dzeko ed è da poco giunta una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Leonardo Bonucci.

E sembra questione di pochissimi giorni, se non di ore, la firma del giocatore con il club gialloblù, secondo quanto riportato da Sky. Il centrocampista rossonero andrebbe così a completare il tridente degli ‘ex di Serie A’ per consentire al club turco di vincere il titolo in Süper Lig. Non è ancora ufficiale il suo trasferimento in Turchia – d’altronde, lo ha ribadito anche Moncada qualche giorno fa – ma dovrebbe mancare molto poco. I due club, infatti, si sono scambiati tutti i documenti necessari per concludere al più presto il trasferimento.

Un affare, dunque, ormai in dirittura d’arrivo e che prevede l’arrivo, nelle casse del Milan, di ben 5 milioni di euro più bonus. Una cifra niente male e pronta per poter essere reinvestita in ottica rinforzi e aiuti in rosa.

Manca solo l’ufficialità, questione veramente di pochissimo tempo. Tant’è che, secondo le indiscrezioni, Krunic potrebbe partire già domani alla volta di Istanbul, dove potrà effettuare le visite mediche di rito. Addio al campionato italiano per Krunic, dove aveva fatto il suo ingresso per la prima volta nove anni fa con la maglia del Verona.