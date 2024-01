“Milan, niente Conte”, l’annuncio per il dopo Pioli: c’è un favorito

Il Milan ha un favorito per la panchina rossonera, ma non è Antonio Conte. La società rossonera ha individuato il sostituto di Pioli.

Al di là di come finirà la stagione, le strade del Milan e di mister Stefano Pioli si separeranno. Dopo quattro stagioni passate sulla panchina rossonera e uno Scudetto vinto, l’allenatore di Parma al termine del campionato quasi certamente saluterà la società lombarda. Le alte sfere del club rossonero sono decise nel mandare in atto un nuovo ciclo, e il cambiamento partirà sopratutto dalla guida tecnica. Sono diversi i nomi degli allenatori finiti nei radar del Milan per il post Pioli. Tra i molteplici profili che spiccano in orbita rossonera c’è quello di Antonio Conte.

L’allenatore salentino continua ad essere ambito da diversi club, tra cui il Milan. Anche se ultimamente, la società rossonera si sarebbe focalizzata su un altro tecnico. Data la richiesta di ingaggio abbastanza elevata di Antonio Conte e la concorrenza di Napoli e Roma per il tecnico, il club lombardo starebbe pensando di dedicare la propria attenzione verso un volto emergente del campionato di Serie A. Almeno per adesso, il Milan avrebbe messo da parte la suggestione Antonio Conte per puntare forte su un allenatore che sta attirando a sé i riflettori della massima serie italiana.

Niente Conte, il favorito del Milan è in Serie A

Il Milan avrebbe accantonato l’idea Antonio Conte per la panchina rossonera, dedicandosi ad una nuova pista. La strada che starebbe percorrendo la società lombarda porta a Thiago Motta. La dirigenza del Milan è rimasta affascinata dall’idee di gioco del tencico ex Spezia, non a caso vede in lui il degno successore di mister Stefano Pioli.

Il noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto a Sky Sport parlando della situazione allenatore in casa Milan: “Conte dove va? Il Milan non l’ha contattato fino a questo momento. Io penso più ad una situazione tipo Thiago Motta, con cui aprire un nuovo ciclo. Con Pioli si va verso la fine naturale di un ciclo. Con Thiago può arrivare anche Zirkzee”.

Dunque, l’attenzione del Milan sembra essersi focalizzata su Thiago Motta. Il tecnico si sta rendendo autore di un’ottima stagione alla guida del Bologna, attualmente settimo e a soli tre punti dalla zona Champions League. Con una filosofia di gioco innovativa e un assiduo lavoro quotidiano, Thiago Motta ha permesso alla squadra rossoblù di alzare l’asticella delle proprie aspirazioni, diventando la rivelazione principale del campionato di Serie A.

Non solo Thiago Motta, al Milan potrebbe arrivare anche Joshua Zirkzee, la punta di diamante dei rossoblù, il catalizzatore del gioco del tecnico ex Spezia. Lo stesso Gianluca Di Marzio ha dichiarato: “Thiago Motta ha detto a Zirkzee: “Se vado via, non ti preoccupare che tu vieni con me”. Ovviamente non ero presente (sorride, ndr), ma sono cose che mi raccontano”. Insomma, il Milan sembra aver tracciato una strada precisa per il futuro.