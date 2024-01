Milan, offerta a sorpresa dall’estero: cambia il futuro di un rossonero

Il calciatore rossonero è nel mirino di un club estero: il Milan pensa al prestito secco, senza ulteriori dettagli.

Il Milan di Stefano Pioli questa sera scenderà in campo alle ore 20:45 contro il Bologna di Thiago Motta: i rossoneri hanno l’opportunità di consolidare il terzo posto in classifica, provando ad avvicinarsi alle prime due della classe, Juventus e Inter, lontane rispettivamente 7 e 6 punti. I nerazzurri, però, attualmente hanno una partita in meno giocata, che recupererà a fine febbraio. La Juventus, invece, sarà in campo qualche ora prima contro l’Empoli, mentre l’Inter affronterà domenica sera la Fiorentina, al Franchi.

Per la partita contro il Bologna, Stefano Pioli si affiderà agli stessi uomini che sono scesi in campo negli ultimi due impegni di Campionato: Theo Hernandez è tornato a correre sulla fascia sinistra grazie al rientro anticipato dalla Spagna di Gabbia, che andrà a fare coppia con Kjaer. A centrocampo, spazio ad Adli e a Reijnders, uno dei due diffidati dalla formazione rossonera. L’olandese dovrà fare attenzione a come gestire la situazione cartellini, visto che fra 2 settimane il Milan dovrà affrontare il Napoli. In attacco, Leao, Loftus-Cheek e Pulisic daranno supporto a Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, un giocatore pronto al prestito all’estero

Mentre la squadra rossonera continua il suo percorso in Campionato, in attesa anche dell’impegno di Europa League, la società rossonera è al lavoro in ottica calciomercato: in questa sessione invernale, che chiuderà i battenti giovedì, il Milan ha riaccolto Gabbia e ha acquistato Terracciano dall’Hellas Verona. Sul fronte delle uscite, il Milan ha ceduto Krunic al Fenerbahce e sta lavorando per un’ulteriore cessione.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Davide Bartesaghi sembra poter lasciare il Milan prima della chiusura della finestra del mercato: il giovane esterno sinistro classe 2005 era vicino al trasferimento al Frosinone, ma molto probabilmente l’esterno rossonero approderà all’estero.

Su di lui, infatti, nelle ultime ore è piombato il Losanna, club svizzero che nelle ultime ore ha accolto un altro talento italiano, Simone Pafundi: Bartesaghi, dunque, potrebbe accettare la proposta del Losanna, con il Milan che lo cederebbe con un prestito secco.

Un’opportunità per il classe 2005, che troverebbe più spazio rispetto a questo avvio di stagione: l’alternanza tra Primavera e Prima squadra, infatti, non gli ha permesso di trovare il campo costantemente. Con Stefano Pioli, Bartesaghi è sceso in campo ben 5 volte in Campionato e ha trovato l’esordio in Champions League; Abate, invece, lo ha potuto impiegare molto poco viste le convocazioni con la prima squadra.