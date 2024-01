Milan, offerta ufficiale: il Bayern Monaco soffia un altro obiettivo

Il Milan rischia concretamente di perdere un importante obiettivo per il presente ma soprattutto per il futuro: c’è concorrenza sul talento.

Non è un mistero che da alcuni anni a questa parte l’attuale proprietà del Milan abbia tra i suoi obiettivi principali quello della crescita e della valorizzazione dei giovani. Nei programmi della nuova dirigenza rossonera c’è infatti senza dubbio quello di riuscire ad investire molto su giocatori di talento ma che ancora devono esprimere tutto il loro potenziale.

Negli anni più recenti il Diavolo è infatti riuscito ad assicurarsi a costi contenuti dei giocatori molto importanti che poi con la casacca rossonera stanno dando il meglio contribuendo alla crescita del club.

Gli esempi più lampanti sono gli acquisti di Rafael Leao, Mike Maignan, Theo Hernandez o anche Fikayo Tomori. Anche nell’ultima estate sono arrivati dei giocatori importanti e che possono crescere molto come Tijjani Reijnders.

Il Bayern Monaco gioca d’anticipo, prima offerta per Ouedraogo: nulla da fare per il Milan?

Per cercare di perseguire ancora una volta questo meritevole obiettivo, il Milan ha segnato ancora in lista diversi nomi di alcuni tra i migliori giocatori in quello che sarà il futuro del calcio europeo e mondiale. Tra questi nomi spicca senza dubbio quello di Assan Ouedraogo, centrocampista con spiccate doti offensive che sta impressionando il calcio tedesco e non solo.

Il suo nome è da tempo nella lista di mercato degli scout rossoneri che hanno già avviato i contatti con i suoi procuratori per cercare di comprendere i margini e la fattibilità dell’operazione. Come sempre però capita in questi casi, quando si tratta di talenti davvero importanti c’è molta concorrenza e infatti il Milan in queste settimane si è trovato a dover duellare con molti big club d’Europa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport DE, pare che ora il passo decisivo lo stia per compiere il Bayern Monaco. La società bavarese sembra infatti essere intenzionata a pagare allo Schalke 04, club proprietario del cartellino di Ouedraogo, la clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

Un altro aspetto della proposta del Bayern che può convincere lo Schalke è il fatto che il giocatore classe 2006 potrebbe rimanere in prestito fino a fine stagione nella sua attuale squadre continuando quindi a crescere con calma. Solo in estate si trasferirebbe infatti alla corte di Thomas Tuchel dove ad attenderlo c’è pronto un contratto fino al 2029.