Milan, Pioli fa discutere: decisione a sorpresa per la sfida contro l’Empoli

Pioli va sul sicuro: la sua scelta per battere l’Empoli fa discutere l’ambiente rossonero e crea più di qualche mugugno.

Stefano Pioli è il protagonista assoluto della stagione corrente milanista: la sua scelta per la gara di campionato, in programma oggi alle 12:30 contro l’Empoli in trasferta, fa discutere e non poco. I rossoneri devono assolutamente approfittare degli stop di Bologna e Fiorentina, rispettivamente uscite con un pareggio trovato al 95′ grazie ad un gol rocambolesco di De Silvestri e con una sconfitta rimediata sul campo del Sassuolo con annesse polemiche VAR.

Una situazione che il Milan ha il dovere di girare a proprio favore per allungare di 6 punti sulla Fiorentina quarta e cercare di tener vivo, seppur quanto possibile, il sogno scudetto nonostante una Juventus ed Inter troppo avanti. La dirigenza vuole che la squadra raggiunga la qualificazione alla prossima e nuova Champions League dopo il deludente girone che ha visto protagonista la squadra milanista uscire e andare a giocare il playoff in Europa League, nuovo obiettivo, secondo quanto riferito da Pioli nel post-partita contro il Newcastle, della stagione.

La scelta di Pioli: cambia tutto in attacco

La volontà di Pioli è quella di uscire dallo stadio Castellani con i 3 punti e con una prestazione convincente che possa riportare i tifosi milanisti sulla sua scia e tenerli vicini alla causa rossonera, poichè, nonostante le grandi delusioni, è stata registrata la forte affluenza a San Siro a dimostrazione del sostegno soprattutto quando le cose non vanno bene.

L’annata rossonera ha vissuto alti e bassi con gli infortuni che hanno condizionato le decisioni dell’allenatore e fatto incassare più di qualche duro colpo all’ambiente rossonero. L’obiettivo è iniziare il 2024 col piede giusto in campionato e perciò in campo deve andare chi può realmente fare la differenza. Il ballottaggio è tra Olivier Giroud e Luka Jovic. Il primo deve tornare a far gol con più continuità, il secondo ha siglato cinque reti nell’ultimo mese.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, la scelta virerebbe sull’attaccante rossonero col numero 9. Contro la fisica difesa dell’Empoli c’è bisogno di un calciatore che faccia prevalere l’esperienza con Jovic pronto ad entrare a gara in corso e risolverla con la sua indiscutibile qualità che sta venendo fuori pian piano. Una scelta difficile ma che può ristabilire delle gerarchie in squadra e motivare chi finora non ha convinto, anzi ha deluso le aspettative.