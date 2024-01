Milan-Roma, la mossa di Cardinale: nessuno se l’aspettava

Gerry Cardinale spiazza tutti. Nessuno si aspettava la mossa del proprietario rossonero prima di Milan-Roma.

Dopo l’eliminazione rimediata in Coppa Italia per mano dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Milan di mister Stefano Pioli ha ritrovato il sorriso e anche la vittoria nell’ultima gara di campionato. La squadra rossonera ha fatto suo il match casalingo contro la Roma di Jose Mourinho, blindando di fatto la terza posizione. La formazione allenata da Stefano Pioli si è imposta sui giallorossi con una prestazione autorevole, culminata con il punteggio finale di 3-1. A trascinare il club di Milano alla vittoria sono state le reti messe a segno da Adli, Giroud e Theo Hernandez.

Con la vittoria di spessore ai danni della Roma, il Milan di mister Stefano Pioli ha ripreso la propria marcia in campionato con grande determinazione, prendendo le distanze da quelle che sono le dirette concorrenti per un posto in zona Champions League. Gradualmente, la squadra rossonera starebbe cercando di mettersi alle spalle un periodo nefasto, figlio di una prima stagione tutt’altro che positiva, sopratutto a causa dei molteplici infortuni. Il successo interno contro la Roma ha ridato all’ambiente Milan entusiasmo e consapevolezza, fattori che stavano per affievolirsi con l’amaro dell’eliminazione subita in Coppa Italia. Al di là dei rumors, la proprietà rossonera ha più volte ribadito la piena fiducia in mister Stefano Pioli. E, in occasione di Milan-Roma, la società ha ancora una volta mostrato il suo appoggio nei confronti del tecnico.

Cardinale spiazza tutti con il suo gesto

In occasione del big match contro la Roma di Jose Mourinho, la tifoseria ha ancora una volta mostrato il proprio attaccamento alla maglia, dando vita ad un nuovo sold out di oltre 74mila spettatori. Nonostante il mondo di difficoltà, i supporter rossoneri hanno ribadito la loro piena fiducia in squadra e società.

Ma a caratterizzare Milan-Roma, è stato Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird, prima dell’inizio del match, ha voluto caricare la squadra di mister Stefano Pioli con uno discorso motivazionale negli spogliatoi. Le alte sfere della società rossonera hanno voluto mostrare nuovamente la propria vicinanza al gruppo, in una gara che è stata decisiva per la corsa Champions.

Insieme a Zlatan Ibrahimovic, Gerry Cardinale ha voluto manifestare tutto il suo pieno sostegno sia ai calciatori che al gruppo di lavoro capeggiato da mister Stefano Pioli. Un gesto che ha dato una grande iniezione di adrenalina alla formazione rossonera prima della gara di campionato con la Roma.

Gerry Cardinale è stato chiaro, esternando il proprio appoggio alla squadra con un “Io sono con voi”. Il proprietario rossonero ha motivato la squadra a pochi minuti dal match di vertice con la Roma, vedendosi ripagato con una prestazione di alto livello che ha visto il Milan mettere a segno un’importante vittoria.

Il Milan sta tornando

Pur non essendo sempre fisicamente presente, Gerry Cardinale non perde mai occasione per mostrare tutto il suo totale sostengo nei confronti della squadra. Il discorso motivazionale del proprietario rossonero e di Zlatan Ibrahimovic ieri ha toccato le corde giuste, e si è visto con la prova offerta in campo dalla squadra di Pioli.

Con grande fame e determinazione, il Milan di mister Stefano Pioli ha ripagato la fiducia di Gerry Cardinale con una prestazione di ottimo livello e una vittoria fondamentale in chiave Champions. Il successo contro la Roma, ha dato fiducia e continuità al Milan. Con la vittoria di ieri, la terza di fila in campionato, la squadra rossonera ha portato a cinque la striscia di risultati al Milan in Serie A. I rossoneri sono pronti a mettersi alle spalle una prima parte di stagione a dir poco negativa per tornare a guardare il futuro con ottimismo.