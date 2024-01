Milan-Roma, Pioli rischia la panchina: esonero in un caso

Quella di questa sera tra Milan e Roma sarà una gara fondamentale per le sorti della panchina rossonera, con il futuro di Pioli che è sempre più in bilico.

C’è un clima di grande tensione in tutto l’ambiente rossonero, in vista di quello che sarà il big match di questa sera contro la Roma di Josè Mourinho. La squadra di Stefano Pioli dovrà cercare di riscattare il passo falso avvenuto nei quarti di finale della Coppa Italia contro l’Atalanta, che ha condannato il Diavolo all’eliminazione. Quella contro la Dea è stata la seconda gara persa in questa stagione dal Milan contro i bergamaschi in altrettante partite, dopo che i nerazzurri si erano imposti anche nella sfida di campionato.

Inoltre, bisogna considerare che la sfida di andata contro i giallorossi è stato l’unico duello di livello vinto dal club milanese in questa prima parte di stagione, dato che da li in poi sono arrivate sconfitte contro Inter, Juve e Atalanta, oltre al pareggio del Maradona contro il Napoli. Risultati che non lasciano dormire sonni tranquilli, soprattutto in virtù di quelli che sono gli unici due obiettivi rimasti a disposizione del Milan. Il riferimento principale va all’Europa League, trofeo non ancora messo in bacheca nella storia del club e che Stefano Pioli ha dichiarato come una delle priorità per la stagione in corso.

Milan, il futuro di Pioli è in bilico: una sconfitta con la Roma può cambiare gli scenari, il punto

Poi c’è la questione quarto posto, per il quale bisognerà tenere testa a diverse antagoniste. Eccezion fatta per Juve e Inter che si stanno dando battaglia per la lotta scudetto infatti, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions non ci sono solo le due romane e l’Atalanta, perchè anche Bologna e Fiorentina possono dire la loro. Questa seconda parte di stagione diventa fondamentale per il destino della panchina rossonera, con Stefano Pioli che rischia grosso già dalla sfida di questa sera contro la Roma.

Già, perchè entrambe le squadre hanno lo stesso obiettivo in comune e un eventuale sconfitta potrebbe compromettere il proseguo di stagione. Sta per iniziare un nuovo capitolo, dunque, in casa Milan, con l’allenatore rossonero che si gioca il tutto per tutto nelle prossime settimane e la partita di San Siro contro Mourinho potrebbe rivelarsi un crocevia per il suo destino, che appare sempre più in bilico e che potrebbe essere messo ulteriormente in discussione in caso di una sconfitta contro il club capitolino.