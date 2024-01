Milan, Romero verso l’addio: due club interessati, calciatore al bivio

Luka Romero prepara le valigie. L’attaccante argentino si appresta a mettere fine alla sua avventura al Milan.

È ormai risaputo che Luka Romero non ha mantenuto fede alle iniziali aspettative prefissante dalla dirigenza rossonera. Il calciatore argentino, infatti, non è mai riuscito a ritagliarsi una posizione di spicco nelle gerarchie tecnico tattiche di mister Stefano Pioli, mostrando più di qualche difficoltà ad integrarsi nel gioco rossonero.

Per questo motivo, il Milan avrebbe deciso di mettere fine all’avventura di Luka Romero all’ombra della Madonnina. Per l’esterno ex Lazio, arrivato al club rossonero l’estate scorso a parametro zero, si sarebbero aperte le porte della cessione.

Il Milan considera Romero un esubero, data la scarsa considerazione di mister Stefano Pioli nei confronti del calciatore argentino. A confermarlo sono i numeri raccolti nella prima parte di stagione dal calciatore classe 2004 con la maglia rossonera. Mister Stefano Pioli ha chiamato in causa Romero solo in 5 occasioni, per un totale di appena 156 minuti in campo.

L’unica gara disputata da titolare del calciatore argentino è stata la recente gara di Coppa Italia contro il Cagliari. Luka Romero è nella lista di sbraco del club rossonero. Il Milan starebbe valutando le possibili opzioni per liberarsi di quello che è diventato da tempo un vero e proprio esubero.

Romero al passo d’addio: sputano due club per l’argentino

Dopo una deludente prima parte di stagione con il Milan, con sole cinque presenze e 0 gol, Luka Romero si prepara a fare le valigie per intraprendere una nuova avventura lontana dalla maglia rossonera. Diversi giorni fa, stando ai diversi rumors di mercato, Luka Romero sarebbe stato proposto alla Salernitana come contropartita tecnica per Boulaye Dia. Offerta che i granata hanno prontamente rispedito al mittente. Adesso, sul calciatore del Milan si sarebbero fatti avanti due club.

Per ora, sono due la società che avrebbero manifestando interesse nei confronti del talento di Luka Romero. Secondo il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, il calciatore argentino classe 2004 sarebbe finito nel mirino di Lecce e Como. I due club avrebbero già intrapreso i primi contatti con la società rossonera per capire la fattibilità dell’operazione.

Le intenzioni del Milan sono quelle di cedere Luka Romero, quindi non dovrebbero esserci delle complicazione almeno da parte della società. Adesso spetterà al calciatore argentino prendere una decisione in merito. La cosa certa è che Luka Romero saluterà il Milan in questa finestra di calciomercato.

L’esterno argentino, da tempo ai margini della rosa di mister Pioli, è considerato un esubero, e per questo la dirigenza rossonera è pronta ad aprirgli le porte della cessione.

Dunque, nel futuro di Luka Romero continua ad esserci il calcio italiano. L’argentino, cresciuto in Spagna, potrebbe accettare le avance del Lecce e quindi restare in Serie A, o dire di sì al Como per disputare un campionato di vertice in Serie B. Attualmente sono queste le offerte sul tavolo di Luka Romero, che presto dovrà prendere una decisione per il suo futuro. Un futuro che lo vede lontano dal Milan.