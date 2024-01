Milan, sfuma il colpo: arriva l’annuncio che spiazza tutti

Per il Milan potrebbe sfumare un colpo per Gennaio; il club è sicuro sul proprio giocatore e non ci sono dubbi sul suo futuro.

Il Milan questa sera sfiderà l’Udinese fuori casa, alle 20:45, per conquistare un’altra vittoria e cercare di portare avanti un 2024 che non è iniziato male. La squadra di Stefano Pioli sta pian piano riacquistando fiducia e il campionato tuttavia non è da considerarsi totalmente chiuso. Se Inzaghi e Allegri difatti giocano a guardia e ladri, come detto dall’allenatore stesso, Pioli preferisce giocare a nascondino e fare tana libera tutti.

Oltre al vincolo dei 3 punti da mettere a segno, che mette Pioli alle strette, il club nel frattempo si adopera per il calciomercato. Ci sono tanti nomi e alcune trattative che forse vedranno la luce e i rossoneri hanno l’obbligo di investire per la difesa ma anche per un buon attaccante. Difatti è proprio per il reparto difensivo che ci sono più nomi attenzionati. Da Chalobah a Lenglet, passando per quello forse più entusiasmante: Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino gradirebbe il Milan che, a sua volta, vorrebbe inserire Lorenzo Colombo nella trattativa. Il Monza però alza il muro e fa sapere le sue intenzioni per quanto riguarda il giovane attaccante.

Milan, Colombo non lascia Monza

L’attaccante di proprietà del Milan è ben voluto dal Monza che, almeno fino a giugno, vorrebbe ancora averlo tra le proprie fila. Un nome in cima alla lista per la difesa del Milan è sicuramente quello di Buongiorno. Il classe ’99 sta mostrando una crescita esponenziale e sembra pronto ad una squadra più grande del Torino attuale. Il difensore gradisce il Milan, ma ancora nessuna trattativa concreta è stata intavolata.

Difatti il Milan vedeva in Lorenzo Colombo una buona pedina per arrivare al difensore italiano granata. Offrendo quindi al club di Cairo una parte economica affiancata dal proprio attaccante per arrivare al forte difensore. Il Monza però, con il proprio allenatore Palladino, ha alzato il muro e ha fatto sapere che Colombo è un giocatore importante per il club brianzolo – a testimoniarlo le due dichiarazioni in conferenza stampa.

“Colombo nelle ultime due settimane l’ho visto alla grande, sarà lui il nostro acquisto di gennaio, credo molto in lui”.

Quindi per il Milan si complica l’affare Buongiorno, poiché dovrà a alzare il prezzo da offrire o inserire altre contropartite. I rossoneri dovranno al più presto trovare una soluzione se l’obiettivo principale di gennaio porta il nome di Buongiorno.