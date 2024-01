Milan, sirene inglesi: il gioiellino ai saluti

Il baby talento rossonero potrebbe lasciare Milano in queste ultime ore di mercato: le possibili destinazioni.

Dopo aver ottenuto quattro vittorie consecutive in Campionato, nell’ultima giornata di Serie A disputata il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto un pareggio amaro contro il Bologna di Thiago Motta: dopo aver subito lo svantaggio iniziale proprio da Zirkzee, calciatore seguito dall’ambiente rossonero, Loftus-Cheek ribalta la partita, portando la sua squadra in vantaggio all ’83. Nei minuti di recupero, però, Orsolini riaggancia il pari grazie alla realizzazione del rigore; nell’arco dei 90 minuti, sia Giroud che Theo Hernandez hanno fallito dal dischetto, sfumando di fatto la vittoria.

Con il Bologna, il Milan poteva conquistare la quinta vittoria consecutiva, avvicinando così l’ultima serie di vittorie più lunga: è dalla stagione dello Scudetto, infatti, che il Milan non riesce a raggiungere le sei vittorie consecutive in Serie A. Un dato che evidenzia la difficoltà nel trovare la giusta continuità in questa stagione: la squadra di Pioli, infatti, alterna periodi di luce a periodi di buio, come quello di fine 2023, quando il Milan, oltre a faticare in campionato, è uscito subito ai gironi di Champions League.

Calciomercato Milan, il baby rossonero può lasciare il Milan

Il mese di gennaio, oltre al Campionato, ha visto protagonista anche il calciomercato: non è stata una sessione invernale di mercato particolarmente spumeggiante, ma il Milan ha avuto modo di intervenire sul mercato per aggiustare il reparto difensivo, richiamando anticipatamente dal prestito al Villareal Matteo Gabbia e acquistando dall’Hellas Verona il giovane Terracciano.

Sul piano delle uscite, il Milan ha ceduto Krunic al Fenerbahce per 5 milioni e Luka Romero è andato in prestito all’Almeria. Ma in queste ultime ore di mercato invernale il Milan può piazzare un altro colpo in uscita: si tratta del baby talento rossonero Chaka Traorè.

Come riporta tuttomercatoweb.it, infatti, l’attaccante classe 2004 nelle ultime ore è stato accostato al Losanna, club Svizzero che ha appena accolto anche un altro giovane, Simone Pafundi. Ma c’è anche un altro club interessate al giovane attaccante rossonero: si tratta del West Bromwich Albion, club di seconda divisone inglese. Il calciatore ha un contratto con il Milan fino a giugno del 2028 e perciò lascerebbe i rossoneri solo in prestito.

Un’esperienza all’estero per Chaka Traorè gli farebbe solo bene, per trovare maggior minutaggio: l’attaccante classe 2004, infatti, è ormai inserito nella squadra di Pioli e raramente scende in campo con la primavera di Abate. L’occasione per tornare come giocatore più formato e pronto per la prima squadra.