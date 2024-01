Milan, svolta improvvisa: via libera ai rossoneri

Il Milan è uno dei club più attivi in queste prime fasi della sessione invernale di calciomercato: via libera ad un nuovo colpo

Continua il lavoro di Moncada e Furlani per rinforzare la rosa di Stefano Pioli per la seconda parte di stagione. Dopo una prima fase piuttosto deludente, il Milan dovrà per forza di cose cambiare il proprio spartito. I rossoneri proveranno a trovare nuova linfa grazie a qualche nuovo acquisto, e proprio in queste ore si registra una svolta per uno dei obiettivi del Milan.

La prima parte di stagione ha sicuramente visto il Milan particolarmente falcidiato dagli infortuni. La squadra di Stefano Pioli ha dovuto fronteggiare numerosi infortuni, che tuttora continuano a creare problemi al tecnico rossonero. In particolar modo, il reparto difensivo è quello maggiormente in emergenza, e per questo i dirigenti stanno provando a correre ai ripari.

Difatti i dirigenti del Milan hanno già chiuso per il ritorno a Milano di Matteo Gabbia, che andrà a rimpolpare la difesa dei rossoneri. Ma i possibili innesti per la difesa del Milan non finiscono qui. La dirigenza del Milan ha messo nel mirino diversi profili interessanti, tra cui vari giovani.

Calciomercato Milan: una pretendente per Brassier si ritira

Tra questi c’è anche il difensore centrale classe ’99 del Brest, Lilian Brassier. Sul difensore del club francese c’è l’interesse di molti club, che continuano ad osservarlo da vicino. Per il Milan nelle ultime ore si è registrato un segnale positivo in merito a questa possibile trattativa.

Difatti, come riportato da FootMercato, tra i vari club che seguono Brassier, si sarebbe ritirato dalla corsa il Porto. Il club portoghese dunque si è defilato dalla lista delle pretendenti a Brassier, e ciò va a vantaggio del Milan. Ovviamente non c’è il via libera definitivo per l’acquisto di Brassier da parte dei rossoneri, visto che le pretendenti continuano ad essere diverse, e soprattutto agguerrite. Tra i club che da tempo seguono attentamente le prestazioni del difensore centrale, ci sono Monaco ed Atalanta.

Dunque se i rossoneri vorranno acquistare Brassier, dovranno fare i conti con questi due club che sono particolarmente interessati al difensore del Brest. Ovviamente i dirigenti milanisti proveranno a far leva sul blasone ed il progetto del club, in modo da far vacillare Brassier. Staremo a vedere se il difensore deciderà di sposare in futuro la corte del Milan o se opterà per un’altra destinazione.