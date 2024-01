Mirante: “Quest’anno i giovani devono aiutare”, poi i complimenti a Simic

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della vittoria del Milan a San Siro contro il Cagliari in Coppa Italia.

Il Milan si porta a casa la qualificazione per i quarti di finale di Coppa Italia con un netto 4-1 che elimina dalla competizione il Cagliari. Il successo di San Siro aiuta i rossoneri a partire con il piede giusto in questo anno nuovo e porta i ragazzi di Stefano Pioli un passo più avanti verso le ultimissime fasi della Coppa Italia.

Mirante spiega: “Visti gli infortuni i giovani devono esserci d’aiuto”

Al termine della vittoria odierna contro il Cagliari il portiere del Milan, Antonio Mirante, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset fornendo la sua opinione su questo incontro nel quale Pioli ha schierato in campo molti giovani: “È giusto dare merito ai giovani soprattutto perché non è facile per loro. Abbiamo giocato bene, l’approccio non è stato dei migliori ma dopo ci siamo messi a posto e abbiamo continuato a giocare trovando le nostre soluzioni soprattutto sulla destra per sfruttare Chukwueze, Adli e Rejinders che davano superiorità. Col passare del tempo siamo stati più agevolati anche dal vantaggio, peccato per il gol subito che mi fa un po’ rabbia ma ci sta perché era alla fine e c’è stato un po’ di rilassamento”.

Su Simic: “Lo vedo pronto se non stacca la spina. Lo vedo pronto mentalmente e fisicamente anche se non è altissimo, lo vedo concentrato ed è uno che rischia poco. Sa quello che deve fare, è veloce e ha grande qualità anche mentali. Sa quando deve fare fallo e ha grande prospettiva. I giovani sono andati tutti bene, Jimenez soprattutto ha fatto una grande partita e ha qualità. Quest’anno visti gli infortuni per noi devono essere di grande aiuto”.