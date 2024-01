Moncada: “Brassier è nella nostra lista”, poi sul futuro di Krunic

Geoffrey Moncada ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro l’Empoli, in programma alle 12:30 allo stadio Castellani.

L’analisi è stata esaustiva ed indicativa rispetto alla stagione ed al momento che il Milan sta vivendo in cui l’apporto dei giovani è stato di fondamentale importanza: “È un buon momento, sarebbe importante tornare alla vittoria. Abbiamo l’energia dei giovani e di Ibra, lavoriamo sempre a Milanello”.

Proprio su Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato: “Ibra? Ha vinto tutto e conosce il calcio, ragazzo serio e ottimo lavoratore”.

Sul ballottaggio che ha tenuto in pensiero Pioli per tutta la settimana ha affermato: “Jovic e Giroud? Sono i nostri numeri 9, abbiamo bisogno di usarli bene. Non possiamo sempre cercare giocatori dal mercato“.

Moncada tra innesti di mercato e scelte di Pioli, le dichiarazioni

Il Milan ha bisogno di difensori e l’apporto della dirigenza sarà fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi stagionali. Sul nuovo arrivato Terracciano e sul possibile acquisto di Brassier ha dichiarato: Terracciano? Giocatore che seguiamo da due anni, jolly difensivo. Può giocare terzino destro sinistro o mezzala. Ha un buon fisico, siamo contenti.

Brassier lo conosco da 5 anni, giocatore interessante ed è sulla nostra lista. Non abbiamo alcun accordo però“.

Sulla questione legata all’addio di Rade Krunic: “Non abbiamo l’offerta giusta, senza quella non parte”.