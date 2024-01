Moncada: “Contento di lavorare con Pioli”, poi il commento sui giovani

Seconda affermazione per il Milan, che ad Empoli si impone per 3-0. Loftus-Cheek, Giroud e Traorè regalano i tre punti. Moncada ha espresso le proprie sensazioni nel post.

Continua la risalita del Milan. Dopo mesi difficili i rossoneri ottengono il terzo successo consecutivo, il secondo in Serie A, e blindano la terza posizione. Contro l’Empoli Loftus-Cheek e Giroud su rigore indirizzano il match nei binari giusti.

Nella seconda frazione il Diavolo non compie gli errori del passato, controllando e difendendo il doppio vantaggio. Nel finale c’è gioia anche per il giovane Chaka-Traorè, che firma il secondo gol dopo quello in Coppa Italia. Dopo tre mesi esatti gli uomini di Pioli ottengono i tre punti fuori dalle mura amiche.

Empoli-Milan, Moncada si espone: le dichiarazioni

Grande soddisfazione per Geoffrey Moncada, che al termine della gara ha detto la sua ai microfoni di MilanTv:

“Abbiamo cominciato bene, abbiamo finito bene. Ora dobbiamo essere più regolari, ma l’importante è finire bene. La vittoria oggi era importante”.

Il dirigente ha anche parlato dei tanti giovani che stanno sbocciando in casa Milan:

“Sono qua con noi, hanno questa opportunità e devono fare di più. Il mister lascia tanto spaizo ai ragazzi. Chaka è entrato bene, Davide (Bartesaghi, ndr) e Jimenez anche”.

Come fatto da Theo Hernandez, Moncada ha espresso il proprio sostegno verso Pioli:

“Il mister ha lavorato molto, sono contento di lavorare con lui. Abbiamo un girone tosto da affrontare”.

Il direttore dell’area tecnica rossonera ha salutato ringraziando i tifosi come di seguito: