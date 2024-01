Moncada: “Gabbia con noi da domani”, poi annuncio sul mercato

Pochi minuti prima dell’inizio della partita che metterà di fronte il Milan e il Cagliari per la Coppa Italia, ha parlato Moncada.

Questa sera il Milan si gioca la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ospitando a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri. Per i giocatori di Stefano Pioli si tratta, al pari dell’Europa League, di una buona opportunità per riuscire a vincere un trofeo entro la fine della stagione, specie dopo le eliminazioni di due big come Napoli ed Inter.

Moncada svela la data del rientro di Gabbia in rossonero: “Da domani sarà con noi”

Nel prepartita di Milan-Cagliari, Geoffrey Moncada ha fatto il punto sul mercato rossonero. Intervistato dai colleghi di Sport Mediaset presenti a San Siro, ha commentato così il ritorno di Matteo Gabbia svelando quando tornerà a Milanello: “Avevamo bisogno di un buon difensore, per noi è molto importante. È un giocatore solido, un serio lavoratore. Da domani sarà con noi”.

Infine il capo scouting rossonero ha parlato anche di quelli che sono gli altri obiettivi per il Diavolo nel corso di questa finestra invernale di mercato: “Abbiamo bisogno di difensori visti gli infortuni ma dobbiamo valutare tutte le opportunità. Non posso fare nomi, dobbiamo lavorare in segreto, valutare ogni situazione e capire chi possiamo prendere”.