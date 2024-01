“Nessuna trattativa”, Milan spiazzato sul mercato

Il Milan aveva puntato gli occhi su un giocatore di Serie A, di seguito però sono riportate le parole che fanno smettere di sognare i tifosi rossoneri sulla possibile trattativa.

Il Milan continua a lavorare senza sosta sia sul campo, ma anche fuori concentrandosi sul mercato invernale. L’obiettivo di questa seconda parte di stagione è quello di trovare la continuità che è mancata all’inizio specialmente a causa dei tanti infortuni per arrivare tra le prime quattro in classifica in modo da poter giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente sono terzi con quarantacinque punti in attesa di giocare domani la ventiduesima partita di Serie A contro il Bologna.

La squadra di Pioli scenderà in campo a San Siro con una striscia di quattro partite vinte consecutivamente, mentre il Bologna arriva da una sconfitta a Cagliari e una pausa di due settimane, dal momento che la partita contro la Fiorentina della ventunesima giornata è stata rimandata causa Supercoppa.

Proprio a causa dei tanti infortuni la dirigenza del Milan studia le migliori mosse sul mercato per poter intervenire nei vari reparti colpiti, soprattutto per quanto riguarda la difesa e per rendere la squadra ancora più competitiva migliorandola con i possibili nuovi acquisti.

Le ultime novità su Alessandro Buongiorno, obiettivo del mercato del Milan

Il Milan è costretto a intervenire in difesa per i tanti difensori fermi ai box. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha individuato da tempo in Alessandro Buongiorno il giusto rinforzo per la squadra di Pioli.

Attualmente, il giocatore classe 1999 gioca nel Torino e grazie al suo modo di giocare molti club come anche Inter e Juve sono interessati al gioiello granata, che ha totalizzato sinora diciannove presenze segnando tre gol e realizzando un assist.

Nelle ultime ore, però, c’è stata una rivelazione del presidente del Torino Urbano Cairo che potrebbe non piacere ai tifosi del Milan. Infatti, ha affermato in un’intervista a margine dell’Assemblea di Lega tenuta nella giornata di oggi, che tra il giocatore Buongiorno e il Milan non è successo nulla. Afferma che c’è stato un interessamento da parte dei rossoneri, ma che si sono parlati e in accordo con il difensore hanno risposto di no dichiarando che il giocatore non era in vendita.

Inoltre, rispondendo alla domanda relativa al prezzo del difensore granata, il presidente del Torino ha dichiarato che non lo sa dal momento che non ci ha pensato.