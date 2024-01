Parla Inzaghi, l’annuncio sullo Scudetto: c’entra il Milan!

L’annuncio del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, spiazza i tifosi del Milan. L’allenatore nerazzurro è stato chiaro sulla lotta Scudetto.

L’Inter di mister Simone Inzaghi si sta preparando al meglio in vista della semifinale di Supercoppa, che si giocherà in Arabia Saudita. Per provare a strappare un pass per l’atto finale del torneo nazionale, i nerazzurri dovranno fare i conti con la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra di Inzaghi sarà chiamata in causa venerdì alle ore 20:00, la vincente affronterà una tra Fiorentina e Napoli.

Tuttavia, nel corso del FIFA Best Coach, il pensiero di mister Simone Inzaghi è andato al campionato, che vede la sua squadra attualmente in testa alla classifica, con la Juventus subito dietro. In attesa della sfida dei bianconeri, che scenderanno in campo questa sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, l’Inter si trova attualmente in testa alla classifica a +5 dal club di Torino. La lotta Scudetto si fa sempre più intensa e delicata con il passare delle partite, alla quale secondo mister Simone Inzaghi va aggiunto anche il Milan.

Inzaghi spiazza tutti: c’entra il Milan

A margine del FIFA Best Coach, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi si è soffermato sulla lotta Scudetto, mettendo nella corsa al titolo anche il Milan di mister Stefano Pioli.

Seppur il tecnico rossonero, al termine della sfida con la Roma, abbia dichiarato alla stampa di escludere la sua squadra dalla corsa per il primo posto, Simone Inzaghi nel suo ultimo discorso ha inserito anche il Milan nella sfida per lo Scudetto.

Ultimamente, il club rossonero sembrerebbe aver ritrovato smalto e continuità di risultati, ma è ancora distante da Inter e Juventus. Nonostante il Milan sia lontano di nove lunghezze dalla capolista Inter, Simone Inzaghi non ha escluso i rossoneri dalla lotta Scudetto.

Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, hanno spiazzato i tifosi del Milan. Il tecnico nerazzurro è staro chiaro sulla corsa per il titolo di campione d’Italia: “Abbiamo fatto 20 giornate molto buone e 51 punti, ma dobbiamo continuare così – riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Ci sono squadre forti che vogliono vincere il titolo come lo vuole l’Inter, quindi sarà una battaglia fino alla fine con Juve e Milan”.

Dunque, le parole di mister Simone Inzaghi non lasciano spazio ad interpretazioni. Il tecnico nerazzurro continua ritenere il Milan come una delle principali rivali per lo Scudetto, eppure la classifica attualmente dice altro. Nonostante le tre vittorie di fila, la squadra di Pioli è ancora lontano dalla vetta. Però, Simone Inzaghi ha deciso di gettare i fari anche sui rivali storici, magari con l’intento di mettere un po’ di pressione in casa rossonera.