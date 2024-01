Pioli addio, Conte è un problema: il sostituto arriva dalla Serie A

Non si placano le voci sul possibile addio di Pioli a fine stagione. L’arrivo di Conte è difficile ma il sostituto potrebbe arrivare dal nostro campionato.

La stagione del Milan è stata abbastanza altalenante finora. Con il terzo posto che sembrerebbe essere quasi consolidato e la vetta lontana al momento ben 8 punti (con l’Inter che ha una partita in meno), i rossoneri devono fare i conti anche con i molti punti lasciati per strada. Ci sono stati match, infatti, in cui la squadra di Stefano Pioli avrebbe dovuto vincere grazie alla qualità della rosa a sua disposizione e alla caratura di alcuni singoli calciatori.

Gli ultimi punti persi ci sono stati proprio nell’ultima di campionato contro il Bologna, sorpresa di quest’anno, che ha pareggiato con Orsolini nei minuti di recupero. Anche le trasferte di Lecce e Salerno sono state amare per il Milan. Contro i pugliesi i rossoneri erano avanti 0-2 per poi farsi rimontare rischiando anche di perderla, invece, contro la Salernitana è stato Jovic ad evitare la sconfitta con il gol del pareggio al 90′. Ad allontanare il Diavolo dalla vetta sono stati anche gli scontri diretti con Inter e Juve, entrambi persi nel girone di andata. Il Milan, insomma, è stato instabile finora così come potrebbe esserlo la panchina di Pioli a fine stagione.

La scommessa Thiago Motta e il sogno Conte

In caso di addio di Stefano Pioli, il Milan per la prossima stagione avrebbe già iniziato a sondare il terreno per il prossimo allenatore. Come riferito da TuttoSport, infatti, la società rossonera starebbe valutando Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, per il futuro della panchina. L’arrivo dell’italo-brasiliano potrebbe portare a numerosi vantaggi. Thiago, infatti, sarebbe perfetto per la filosofia del club rossonero ovvero quella di far crescere i giovani, oltre ad avere un ingaggio molto più economico e alla portata della società. Con lui, inoltre, si aprirebbero anche più strade per poter arrivare a Zirkzee, uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri.

Per quanto riguarda Antonio Conte, per il Milan sarebbe un sogno che, al momento, non viene messo da parte. L’allenatore ex Juve ed Inter, secondo TuttoSport, gradirebbe la destinazione rossonera per riaffacciarsi in Serie A. L’ostacolo principale per RedBird sarebbe l’elevato ingaggio chiesto da Conte e le particolari e costose richieste di mercato che potrebbero arrivare dal tecnico pugliese. Il Milan, inoltre, è consapevole del fatto che Conte abbia ricevuto altri interessamenti tra cui anche dal Napoli.