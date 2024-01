Pioli “chiama” il prossimo acquisto: indizio di mercato in diretta

Le ultime dichiarazioni di Stefano Pioli sono un chiaro corteggiamento all’obiettivo di mercato del Milan. I tifosi iniziano a sperare.

La gara di ieri del Milan contro il Bologna è stata l’ennesima dimostrazione di quanto la stagione del Diavolo sia altalenante. Come nel resto dell’annata, la squadra ha dimostrato di saper giocare a tratti un grande calcio, ma al tempo stesso non riesce a superare le proprie fragilità e in troppe occasioni diventa vittima delle sue stesse paure. I due rigori sbagliati confermano tutto ciò e confermano quanto i giocatori non riescono a sferrare il colpo decisivo nel momento più importante.

Ovviamente però il pareggio di ieri non può essere legato solo a dei demeriti dei Rossoneri: di fronte c’era un Bologna ben organizzato che ha dimostrato di essere una grande squadra e di avere dalla propria parte grandi talenti. Su tutti senza dubbio Joshua Zirkzee che anche ieri, oltre al gol, ha dato prova del suo infinito potenziale e per la terza volta in stagione si è preso la scena sul campo di San Siro dopo aver fatto girare la testa alla difesa dell’Inter in campionato e in Coppa Italia.

Nel post partita anche Stefano Pioli si è espresso sull’olandese e le sue parole non hanno di certo nascosto la grande stima che il tecnico rossonero ha per l’ex Bayern Monaco. Le dichiarazioni del tecnico parmigiano sono anche sembrate un corteggiamento in chiave mercato e i tifosi sperano.

Pioli si sbilancia su Zirkzee: “È un talento fantastico”

Dopo il triplice fischio, Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e oltre ad un’analisi sulla partita, non sono mancate anche delle parole al miele nei confronti dell’attaccante classe 2001, da mesi nel mirino del Milan:

Zirkzee è un gran giocatore, lo seguo fin dai tempi del Bayern Monaco. È un talento fantastico, che ha fisicità e qualità, insomma ha tutto. Al Bologna sta facendo sicuramente molto bene.

Il pensiero di Pioli è di fatto il pensiero condiviso da molti ed appare difficile pensare altro dopo la stagione che sta disputando Zirkzee. Il Milan come risaputo è da anni alla ricerca di un attaccante e l’olandese non può che essere in cima ai desideri della dirigenza. Le richieste del Bologna sono però molto alte e la concorrenza non sarà sicuramente facile da battere. Il Milan però, che al momento non ha ancora intavolato una vera e propria trattativa, vuole provarci e sognare per i tifosi è più che lecito.