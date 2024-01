Pioli: “Il peggio sembra essere alle spalle”, poi su Loftus-Cheek

Terza vittoria consecutiva per il Milan che sbanca Empoli grazie a Loftus Cheek, Giroud e Chaka Traorè. A seguito della gara Pioli si è esposto in diretta.

Il Milan comincia il 2024 nel migliore dei modi. Dopo aver conquistato il pass per gli ottavi di Coppa Italia, i rossoneri ottengono il primo successo in campionato dell’anno. Buona prova per il Diavolo, che si impone per 2-0 sull’Empoli.

I tre punti portano la firma di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè. L’inglese stappa la partita al dopo undici minuti mentre il numero 9 griffa il raddoppio dagli undici metri. Dopo l’intervallo la banda di Andreazzoli aumentano i giri del motore, ma gli ospiti riescono a respingere i tentativi avversari e mettono il lucchetto al match con il giovane talento. Ottimo successo per gli uomini di Pioli, che tengono a distanza il treno Champions. Ora la Fiorentina, al quarto posto, è a sei punti.

Milan corsaro ad Empoli, soddisfatto: le parole di Pioli a Dazn

Dopo il triplice fischio ha esternato le proprie sensazioni a caldo ai microfoni di DAZN il tecnico rossonero Pioli:

Dobbiamo stare sempre attenti, nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa. Chiudere la partita significa fare il terzo gol. Atteggiamento giusto, qualità, determinazione. Prestazione positiva. L’anno scorso abbiamo fatto un buon girone d’andata meno nel secondo, quest’anno dobbiamo fare meglio. Vogliamo tornare a giocare come sappiamo fare, pensiamo alla prossima con questo approccio.

Così esordisce il tecnico emiliano, poi continua sul momento del Milan:

Peggio alle spalle? Ci sono momenti negativi, ora sembra essere alle spalle. Non possiamo sempre pensare al passato però, ci sono tante partite e tante possibilità affinché la stagione risulti positiva. La squadra è in crescita e stiamo giocando a un buon livello.

Infine queste le parole di Pioli su due top rossoneri, Theo e Loftus-Cheek: