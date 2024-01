Mister Stefano Pioli può accennare un sorriso. Il tecnico del Milan si prepara a riaccogliere in squadra un perno portante della difesa.

Mentre proseguono a tutta forza le ricerche per il difensore ideale da consegnare a Pioli in questa sessione di mercato, l’attenzione del Milan resta focalizzata sul campionato. Dopo una prima parte di stagione altalenante, i rossoneri hanno ritrovato fiducia e risultati, blindando la terza posizione in classifica. Il club lombardo vive un ottimo periodo, sia sul piano della forma che in termini di punti raccolti. Con la vittoria ottenuta a Udine, il Diavolo ha lanciato un chiaro messaggio di ripresa. La vittoria in Friuli è valso il quarto successo di fila per i rossoneri, nonché il sesto risultato utile consecutivo.

I numeri parlano chiaro, il Milan di mister Stefano Pioli è in netta ripresa. La squadra rossonera è decisa a recitare un ruolo importante in questa seconda parte di stagione, sia in campionato che in Europa League. Il cielo sembra tornare ad essere sereno sopra Milanello e lo dimostrano anche le ultime novità dall’infermeria. Il club rossonero pesto potrà tornare a fare affidamento su diversi fulcri della retroguardia, prossimi al recupero.

Pioli può sorridere: buone notizie dall’infermeria

A stretto giro, il Milan di mister Stefano Pioli potrà tornare a contare sulle prestazioni di Malick Thiaw. Il rientro del difensore tedesco, andato ko in occasione del match interno di Champions con il Borussia Dortmund, è sempre più vicino.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore rossonero dovrebbe tornare ad allenarsi insieme al gruppo tra circa 20 giorni. Mentre in un mese, Malick Thiaw dovrebbe essere a completa disposizione di mister Stefano Pioli. Il centrale tedesco è sulla strada del recupero, la lesione miotendinea al bicipite femorale della coscia sinistra sembra essere diventata solo un brutto ricordo.

Oltre al centrale Malick Thiaw, dall’infermeria rossonera sono arrivati aggiornamenti incoraggianti anche per quanto riguarda Tomori e Kalulu. Entrambi stanno viaggiando con forza verso la strada del recupero. Tomori, alle prese con una lesione muscolare al flessore della coscia destra, dovrebbe rientrare ad inizio febbraio. Mentre per Kalulu, out per la rottura del tendine retto femorale sinistro, i tempi di recupero sono più lunghi. Il rientro del centrale francese è stimato per il mese di marzo.

La cosa certa è che Thiaw, Tomori e Kalulu seguiranno lo stesso iter prima di rientrare nella lista dei convocati di mister Stefano Pioli: ritorno in gruppo e periodo riatletizzazione.