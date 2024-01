Pioli sorride, buone notizie dall’infermeria: due titolari verso il rientro

Le ultime da Milanello su alcuni calciatori del Milan che sono alle prese con i corrispettivi problemi fisici. Ci sono alcune novità per degli infortunati che mancano da troppo sul campo.

Dopo la vittoria contro l’Udinese in grande rimonta con il sigillo all’ultimo respiro di Okafor, il Milan si prepara a tornare a San Siro dove ci sarà il Bologna di Thiago Motta che ha fame di riscatto dopo il mini periodo di crisi avuto nelle ultime giornate. Senza dimenticare che complice la Supercoppa, gli uomini di Saputo non giocano da oltre due settimane (weekend scorso saltato per colpa della Fiorentina impegnata in Arabia). Per questo motivo la sfida non sarà facile, oltre la tanta voglia di rivalsa di alcuni giocatori rossoblu.

L’infermeria rossonera quest’anno è stato uno dei fattori chiave per la squadra di Pioli. Gli uomini del tecnico emiliano hanno quasi tutti avuto dei problemi fisici, salvo alcuni “sopravvissuti”. Piano piano però la lista degli infortunati sta diminuendo e il Milan torna a respirare. Uno dei reparti più colpiti è stata sicuramente la difesa, dove i centrali per parecchie settimane sono mancate, obbligando Theo Hernandez a spostarsi per coprire le indisponibilità. Ora però Pioli può sorridere perché sono arrivate delle ultime molto importanti su Tomori, Kalulu e Thiaw.

Gli indisponibili di casa Milan, le ultime

Partiamo dal difensore tedesco, Malick Thiaw era stato uno dei migliori ad inizio stagione in casa Milan, salvo poi infortunarsi a novembre e non rivedere più campo. Sul giovane centrale però arrivano buone notizie, visto che con tutta probabilità sarà il primo a rientrare del terzetto. Il calciatore sta bruciando le tappe e dovrebbe tornare a disposizione nella seconda metà di febbraio. Dunque ancora un paio di partite e il tedesco sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli. Qualche settimana dopo poi dovrebbe essere la volta di Fikayo Tomori, che anche lui è alle prese con una serie di problemini fisici che lo hanno fermato. Per lui ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederlo al top.

L’ultimo in ordine temporale di recupero è Pierre Kalulu, che come riferisce Sky Sport sarà l’ultimo del terzetto a rientrare, con un attesa ancora lunga. Infatti il rientro del calciatore è programmato (salvo cambi di scenario) per il mese di marzo, dunque ancora un mese di terapie e recupero prima di poter ritornare a calcare il campo da gioco.