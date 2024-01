“Pista raffreddata”, affare a rischio: si complica la cessione

Brutte notizie per i rossoneri, le probabilità di cedere il giocatore svaniscono sempre di più.

Il Milan ha lo sguardo puntato al campionato, in particolare alla ventunesima giornata che – per i rossoneri – andrà in scena sabato alle ore 20:45. Dall’altra parte del campo il Diavolo troverà l’Udinese, formazione in fiducia dopo il convincente pareggio conquistato all’Artemio Franchi. Le insidie sono dietro l’angolo, la squadra di Stefano Pioli dovrà rendersi protagonista di un’ottima prestazione per mettere pressione a Inter e Juventus e mantenere vive le speranze Scudetto. I tre punti saranno fondamentali per i meneghini, soprattutto in vista del Derby d’Italia che si disputerà il prossimo 4 febbraio.

Il girone di ritorno è tutto da disputare, ci sono ancora gli scontri diretti da disputare e in caso di successo, il Milan si avvicinerebbe notevolmente al raggiungimento della seconda stella. I tifosi milanisti sognano di tagliare lo speciale traguardo prima dei rivali nerazzurri, l’impresa non è impossibile. Per la seconda parte di stagione, le speranze dei rossoneri sono puntate su Rafael Leao e Olivier Giroud: i due campioni sono chiamati a trascinare i compagni a suon di gol e giocate incantevoli che aiutino la squadra a incutere timore nelle avversarie. Inevitabilmente, tanto dipenderà anche dagli eventuali infortuni che fino ad ora hanno piegato in due i milanesi.

A rischio la cessione di Luka Romero, si defila il Boca Juniors

L’ampio lavoro di riformazione della rosa rossonera sta dimostrando le grandi abilità della società meneghina, capace di scovare talenti – come Reijnders – e di dare fiducia a campioni che parevano essersi smarriti – nel caso di Pulisic e Loftus-Cheek. Il Milan può vantare il titolo di ‘regina’ dell’ultima sessione di calciomercato e attenzione perché il club è pronto a ripetersi. Intanto, l’attenzione è rivolta sul fronte delle cessioni con un giocatore che sembra destinato a preparare le valigie per lasciare la Milano rossonera. L’atleta in questione è Luka Romero, esterno d’attacco argentino che ha scatenato l’interesse del Boca Juniors.

Tuttavia, come riportato da gianlucadimarzio.com, la pista che permetterebbe al 2004 di tornare ‘a casa’ si è raffreddata. Del resto, non mancano le squadre interessate al gioiello sudamericano che è attenzionato da Almeria, Lecce e Como. Nessuna delle tre squadre, però, al momento non è riuscita a trovare un accordo per assicurarsi le prestazioni dell’ex Lazio che, dal suo arrivo al Milan, ha deluso le aspettative.