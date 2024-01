Reazione ai fischi? Il siparietto con Pioli in diretta

La ventesima giornata di Serie A entra nel vivo con il bug match di San Siro fra Milan e Roma. Entrambe le formazioni sono reduci da un periodo difficile. Le parole di Stefano Pioli a DAZN.

Una sfida che si prospetta senza esclusione di colpi fra Milan e Roma, rispettivamente la terza e la nona in questa classifica di Serie A 2023/2024.

I Rossoneri sono reduci dalla beffarda sconfitta contro l’Atalanta, mentre i Giallorossi vengono da un periodo costellato da risultati negativi – fatta eccezione per il 2-0 inflitto al Napoli lo scorso dicembre.

Un match, dunque, fondamentale per l’umore di tutti e due i club che, quest’anno, non stanno vivendo un momento positivo. L’atmosfera che si respira è piuttosto pesante. Le aspettative sono altissime e le tifoserie di entrambe le squadre sperano di acciuffare tre punti pesantissimi in ottica classifica.

Diversi i cambi di formazione per cui hanno optato sia Stefano Pioli che José Mourinho e che scenderanno in campo alle 20:45. E per la causa rossonera, ha parlato proprio il suo tecnico Stefano Pioli nella caldissima atmosfera pre partita.

Milan-Roma: le parole di Pioli a DAZN

Il Milan e Stefano Pioli sanno che questa partita conta tantissimo. Conta per la tortuosa stagione rossonera, ma conta anche per il futuro del tecnico sulla sua panchina. La Roma non è di certo un avversario facile, ma i Rossoneri possono farcela.

La parola d’ordine di stasera è certamente grinta. Ma non solo, perché Pioli ci ha tenuto ad aggiungerne altre due:

Voglio vedere nella mia squadra grande attenzione e motivazione: questa partita è fondamentale. Riavere Theo e Leao sulla stessa fascia dovrà portare grandi vantaggi per noi.

Due nomi pronunciati non a caso da Pioli, quelli di Theo e Leao. Due degli uomini chiave dello scacchiere del Diavolo e che fino ad ora, forse, non hanno inciso per quanto avrebbero potuto – e dovuto. Ma che stasera scenderanno in campo con la voglia di trascinare i propri compagni.

Non è mancato neppure il commento all’aria tesa che si respira fra i seggiolini di San Siro e non solo, da dove molti appassionati – e anche tifosi – hanno fatto sentire la loro: