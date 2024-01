Rientro in difesa, sorride Pioli: ci sarà contro l’Udinese

Pioli può sorridere in occasione della trasferta di Udine: il mister rossonero ritrova uno dei suoi difensori e potrebbe schierarlo già sabato sera.

Per la ventunesima giornata di Serie A il Milan incontrerà in trasferta l’Udinese, sabato 20 gennaio, fischio d’inizio in programma alle 20:45. I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in campionato di questo 2024 e vogliono assolutamente portare a casa i tre punti, anche per accorciare virtualmente le distanze dal primo posto occupato dall’Inter. Al momento infatti il Milan è al terzo posto a 9 punti dal primo, l’Inter essendo occupata con la Supercoppa questo weekend non giocherà, rimandando la gara, e si potrebbe approfittare di questo asterisco per accorciare un po’ le distanze e mettere pressione.

Questa prima parte di stagione purtroppo non è stata proprio in discesa per Pioli e la sua squadra, gli infortuni registrati in casa rossonera sono stati veramente tanti, circa 30, alcuni più gravi di altri che hanno portato i giocatori a saltare praticamente più della metà del campionato. Questa condizione ha sicuramente giocato un ruolo mentale importante, anche perchè le scelte del tecnico sono state molto ristrette per un po’, il reparto più difficile da gestire è stato senza dubbio la difesa.

Pioli recupera Pellegrino contro l’Udinese: gli aggiornamenti

Ed è proprio dalla difesa che Pioli può ritrovare il sorriso in occasione della gara contro l’Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a ritornare finalmente in campo potrebbe essere Marco Pellegrino.

Il difensore centrale è fuori dal 29 ottobre, data in cui i rossoneri affrontarono il Napoli al Maradona. Il giocatore è stato colpito da un infortunio al calcagno che l’ha costretto a rimanere ai box per più di due mesi, ma adesso il dolore sembrerebbe cessato e Pellegrino è pronto a rientrare.

A confermare le sue condizioni positive sono stati gli 80 minuti giocati sabato con la maglia della Primavera rossonera, quasi una gara intera che hanno dato a Pioli la conferma di poter considerare l’argentino recuperato. Quindi tra i nomi dei convocati del mister rossonero se ne aggiunge finalmente uno nuovo. Ovviamente Pellegrino inizierà con ogni probabilità dalla panchina, lasciando spazio al centro della difesa milanista a Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Purtroppo però la difesa rossonera è ancora ricca di assenze, restano out: Kalulu, Thiaw e Tomori: il francese potrebbe rientrare a marzo, mentre gli altri due dovrebbero restare fuori ancora per un altro mese.