Ritorno di fiamma per la difesa del Milan: arriva dalla Premier

L’emergenza difesa in casa Milan continua ad essere il tema di punta in ambito calciomercato. La dirigenza rossonera si sta muovendo su più fronti, e spunta ora un nuovo obiettivo dall’Inghilterra.

La dirigenza del Milan continua spedita a muoversi lungo il calciomercato invernale. Sull’agenda dei vertici rossoneri ci sono tanti nomi, fra cui alcuni importanti per rafforzare la difesa. E fra quelli individuati, uno potrebbe a breve salutare il suo club e partire alla volta di Milano.

Non si tratta di Alessandro Buongiorno, che da tempo viene accostato al Diavolo e la cui trattativa procede a rilento – e non senza intoppi. Urbano Cairo è consapevole dell’importanza del giovane granata nella sua società e difficilmente sarebbe disposto a cederlo a gennaio.

Ma dal momento che, ai Rossoneri, serve urgentemente un difensore, una nuova pista potrebbe a breve sbloccarsi. La chiave di volta giunge dall’Inghilterra, secondo quanto riportato a Sky Sport 24 da Emanuele Baiocchini, che si è espresso in occasione della parentesi sul mercato.

Milan, non solo Buongiorno: nuova idea in difesa

La Premier League, si sa, è territorio di talenti. Uno dei quali ha stregato il Milan, portandolo a puntare su di lui come alternativa al giovane difensore del Torino.

Si tratta di Jakub Kiwior, difensore polacco in forza all’Arsenal e vecchio ricordo del calcio italiano. Il classe 2000, infatti, ha vestito la maglia dello Spezia dal 2021 al 2023, quando ha deciso di volare oltremanica, alla volta dei Gunners.

Per lui, quest’anno, solo 15 presenze in cinque competizioni diverse, per un totale di appena 700 minuti di gioco. Una statistica che potrebbe portare il giovane a decidere di dire già addio all’Arsenal, facendo ritorno in Italia.

Il profilo del giovane difensore, nonostante le statistiche, sembra si addica molto bene alla strategia che il Milan vuole intraprendere sul fronte mercato, come riportato da Emanuele Baiocchini:

Il Milan se deve fare un’intervento lo fa bene, che valga anche per il futuro. Andare a prendere Buongiorno va bene, ma solo se Cairo dovesse abbassare le proprie pretese e valutare bene Colombo. Se questo succedesse il centrale del Torino potrebbe tornare d’attualità nei prossimi giorni. Se questo non potesse succedere da qui a giungo il Milan potrebbe prendere un giocatore in prestito con un diritto di riscatto che se non dovesse essere troppo alto lo riscatterebbe se dovesse fare bene, in caso contrario ritornerebbe al mittente a fine stagione. Un esempio potrebbe essere Kiwior dell’Arsenal, che piace tanto.

L’obiettivo numero uno resta, senza ombra di dubbio, Alessandro Buongiorno. Ma nel caso in cui il granata dovesse dire di no, il Milan non si farà trovare impreparato e sarebbe pronto ad affondare un colpo in prospettiva sotto il segno di Kiwior.