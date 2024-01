Sinner rende fiero il Milan: il tennista esalta i tifosi

Giornata storica per Jannik Sinner e per tutto lo sport italiano. Il tifoso del Milan ha fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri.

Il risveglio odierno di tutti i tifosi del Milan non è stato sicuramente dei migliori: ieri sera i Rossoneri guidati da Stefano Pioli hanno impattato a San Siro, pareggiando contro il Bologna per 2-2 e perdendo l’occasione di accorciare il distacco sulle prime. Tanta amarezza per i giocatori e per i tifosi che hanno subito il pareggio in pieno recupero, dopo aver sbagliato ben due rigori nel corso della gara prima con Olivier Giroud e poi con Theo Hernandez.

Con il passare delle ore la domenica rossonera è però senza dubbio migliorata. A centrare stavolta non è il calcio, ma bensì il tennis e più precisamente Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, da sempre di fede rossonera, ha scritto una delle pagine più belle ed importanti nella storia dello sport italiano e a soli 22 anni ha vinto gli Australian Open e quindi il suo primo titolo Slam che ora lo proietta ancor di più tra i migliori al mondo, con la sensazione che nessuno al momento sia più forte di lui.

Il classe 2001, dopo aver battuto per la terza volta in pochi mesi Novak Djokovic in semifinale, ha avuto la meglio in finale sul russo Daniil Medvedev dopo un vero e proprio match thriller che lo ha visto prima andare sotto di due set e poi rimontare in maniera clamorosa, fino al punto della definitiva vittoria per 3-2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3).

Sinner diventa leggenda: primo Slam in carriera e complimenti dal Milan

Che Sinner fosse un predestinato lo si era già ampiamente capito, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato che in così poco tempo sarebbe riuscito ad entrare di prepotenza nell’olimpo del tennis mondiale. Gli ultimi mesi hanno infatti sancito la sua definitiva consacrazione: prima la vittoria con l’Italia della Coppa Davis (da assoluto protagonista) e ora la vittoria degli Australian Open, diventando il primo italiano di sempre a riuscirci e riportando in Italia un torneo del Grande Slam che mancava da ben 48 anni.

Il Milan, che a fine novembre aveva avuto l’onore di averlo a San Siro in occasione del match di Champions League contro il Dortmund, ha ovviamente reso omaggio al suo grande tifoso condividendo un post sui social: “Ce l’hai fatta! Orgogliosi di te”. Grande gioia quindi per tutto il popolo rossonero che può esultare con Sinner per questo storico traguardo, che di certo non sarà l’ultimo. Tanti, anche, i commenti sui social dei tifosi rossoneri, che hanno evidenziato come la mentalità vincente di Sinner rispecchi pienamente quella della grande storia del Milan.