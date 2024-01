“Sta per andare negli Stati Uniti”: Milan, il calciatore ai saluti

Negli ultimi giorni di mercato un calciatore del Milan sta per cambiare casacca. Un club statunitense è pronto ad accogliere il giocatore.

A quasi metà della stagione 2023/24 e a pochi giorni dal termine del mercato invernale il Milan fa il punto sui prestiti in giro per l’Europa. Durante la scorsa estate quattro calciatori hanno salutato Milanello, nonostante il loro cartellino rimanesse del club rossonero. Solo la metà di questi sta però convincendo. Uno di questi è Alexis Saelemaekers. L’avventura dell’ala belga a Bologna non era iniziata nel migliore dei modi, ma dopo un periodo di assestamento l’ex Anderlecht ha trovato fiducia e minutaggio.

Un’altra sorpresa è senza dubbio Charles De Ketelaere. Il trequartista acquistato dall’ex d.t. Paolo Maldini aveva deluso la piazza. In estate la scelta vincente di mandarlo all’Atalanta. Agli ordini di Gasperini l’ex Club Brugge è rinato e ora i bergamaschi stanno seriamente pensando di esercitare il diritto di riscatto fissato a 23 milioni più bonus.

Chi invece continua a non convincere sono Junior Messias e Divock Origi. Lo sfortunato brasiliano è stato impiegato di rado da Gilardino causa infortuni, mentre l’avventura dell’ex Liverpool al Nottingham Forest si è rivelata un altro flop. Il rapporto con il club inglese potrebbe finire anzitempo.

Milan, Origi delude a Nottingham: la MLS richiama il belga

La società d’oltremanica vuole interrompere il prestito dopo soli sei mesi e il Milan sta cercando alternative. Come affermato da Gianluca Di Marzio all’interno del podcast “Buongiorno Calciomercato”, il Diavolo sarebbe vicino all’accordo con i Los Angeles FC per la cessione del centravanti. Il classe 1995 attraverserebbe l’oceano con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni di euro.

L’attaccante cerca così il rilancio nella rosa che, fino a qualche mese fa, annoverava Giorgio Chiellini. La società della California ha battuto la concorrenza di Dallas e Cincinnati. A Los Angeles una nuova chance per l’attaccante, che nella stagione corrente ha disputato soltanto 177 minuti in Premier League per un totale di nove presenze a secco di gol.

L’Origi attuale è lontano parente del calciatore che nel 2019 guidava la rimonta dei Reds nella storica semifinale contro il Barcellona. Inoltre, poche settimane dopo, il belga siglava il gol che avrebbe garantito a Klopp la Champions League. Dopo l’acquisto del Diavolo a parametro zero, un declino inspiegabile per l’attaccante, che vuole ritrovarsi in America.