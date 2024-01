Supercoppa, delusione totale in Arabia Saudita: il motivo è legato al Milan!

Non si placano le polemiche sulla Supercoppa Italiana. Questa volta, però, il calderone proviene dall’Arabia Saudita per una questione che coinvolge da vicino il Milan.

Il prossimo turno di campionato sarà, in un certo senso, atipico. La giornata di campionato si svilupperà in una modalità estremamente “a spezzatino”. Il tutto dovuto alla Supercoppa Italiana, che prenderà il via questa sera con Napoli-Fiorentina. Il nuovo format che coinvolgerà quattro squadre italiane ha causato il rinvio di quattro match che si sarebbero dovuti disputare nel fine settimana imminente.

Tra le big di Serie A che scenderanno in campo sabato e domenica figurano Roma, Juventus e Milan. Le tre formazioni, escluse dalla Supercoppa per il mancato raggiungimento della finale di Coppa Italia o, in alternativa, posizionamento al di sotto del secondo posto, saranno le protagoniste di questo weekend di A.

Probabilmente la Signora e il Diavolo si staranno mangiando le mani per non aver centrato l’accesso all’inedita formula della competizione. Le due compagini saranno di scena a Lecce (appuntamento alle 20.45 di domenica per i bianconeri) e a Udine (sfida in programma sabato sera per gli uomini di Pioli). La mancata qualificazione alla Supercoppa Italiana ha causato polemiche direttamente dall’Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana, polemiche dall’Arabia: nel mirino Juventus e Milan

In base a quanto riportato da “Repubblica”, dal Medio Oriente molti giornalisti si sono lamentati per l’assenza di due club storici e molto amati anche in Arabia Saudita come Juventus e Milan. Gli addetti ai lavori hanno inoltre chiesto come mai non fossero presenti le formazioni di Pioli ed Allegri al posto di Fiorentina e Lazio.

La Supercoppa 2024 ha inoltre attratto meno tifosi di quelli sperati, specialmente per la gara di oggi tra i Viola e il Napoli. Ancora migliaia di biglietti non sono stati venduti e lo stadio “Al-Awwal” potrebbe essere mezzo vuoto. Pochi tifosi italiani hanno infatti volato verso Riad .Il mancato sold out potrebbe essere un fallimento per la Serie A. L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha ammesso gli errori sul mancato accordo con i tour operator.

L’esponente ha altresì promesso maggiori agevolazioni e provvedimenti in vista della prossima edizione. Nonostante la delusione, il pubblico saudita risponderà più presente nel match di domani tra Inter e Lazio. Tutti i match saranno nel palcoscenico che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr di CR7. L’auspicio è che il tetto dell’affluenza della seconda semifinale sia sfondato nella finalissima di lunedì.