Tegola Milan: non ha recuperato, salta anche la Roma

Tegola per il Milan. Il giocatore non ha recuperato in tempo per la sfida di San Siro contro la Roma di Mourinho

Dopo aver trovato un minimo di continuità, il Milan è tornato nella dimensione che l’ha accompagnato per tutto il girone d’andata: quella di squadra che viaggia a corrente alternata. Infatti la sconfitta contro l’Atalanta ha eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia, competizione in cui avrebbe avuto un ruolo da protagonisti. Ora però il Diavolo deve farsi scivolare addosso la sconfitta, siccome a San Siro arriverà la Roma. Lo scontro diretto sarà importantissimo per cercare di consolidare ancora di più il terzo posto. Scontro diretto del quale ha parlato oggi Stefano Pioli in conferenza stampa.

Pioli ha toccato diversi temi, ma si è soffermato su due aspetti importantissimi: la fase difensiva e l’approccio alle partite. Infatti l’allenatore del Milan ha ribadito come si debba avere maggiore attenzione in fase di copertura, soprattutto quando si è in superiorità numerica. Inoltre i rossoneri devono migliorare sotto il punto di vista mentale nell’approccio alle partite. Tuttavia Pioli non ha parlato solamente di questi due temi, ma anche dei giocatori veri e propri. In particolare Alessandro Florenzi non ci sarà nella sua partita da ex perché non ha ancora recuperato dal suo problema fisico. Ciò apre al possibile utilizzo di Terracciano, del quale ha parlato lo stesso Pioli.

Milan-Roma, situazione esterni

Alla vigilia del big match tra Milan e Roma, Stefano Pioli ha dato il suo punto di vista sulla partita di San Siro. L’allenatore del Milan ha tracciato il profilo della sfida, passando poi ad un giudizio particolare su alcuni giocatori. Infatti Pioli ha chiarito la situazione di Florenzi: il terzino, proprio ex Roma, non ci sarà. Di conseguenza si aprono delle possibilità per Terracciano, neo arrivato in casa Milan, siccome le rotazioni difensive continuano ad essere risicate per i rossoneri.

In particolare Pioli ha detto: “Terracciano? Sta lavorando solo da terzino. Anche perché non abbiamo recuperato Florenzi, è lì che potremo usarlo. Ha grandi mezzi fisici e sa giocare, è importante il fatto che sappia giocare in tanti ruoli”. Quindi in questa affermazione ci sono due sfaccettature importanti. La prima riguarda la condizione di Alessandro Florenzi, che non ci sarà contro la Roma. Dopodiché le parole su Terracciano: alcune idee vedevano il suo possibile utilizzo a centrocampo, però bocciato per ora da Pioli. Inoltre Terracciano potrebbe fare i suoi primi minuti a San Siro in maglia rossonera, dopo che Pioli ha fatto chiarezza su quale può essere il suo impiego in questo Milan.