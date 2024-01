Terrecciano si presenta: “Guardavo Maldini e Nesta”, poi il motivo della scelta

Le prime dichiarazioni del neo acquisto rossonero durante la conferenza stampa di presentazione, tifosi entusiasti.

Il Milan è pronto ad ospitare la Roma in occasione della ventesima giornata di Serie A. Il big match è programmato domenica, tra le mura amiche di San Siro, alle ore 20:45. I tifosi rossoneri accorreranno in numerosi per far sentire il proprio appoggio al Diavolo dopo la sconfitta in Coppa Italia.

Nella giornata di mercoledì, infatti, è andato in scena il quarto di finale tra i meneghini e l’Atalanta, con questi ultimi che hanno avuto la meglio per due a uno. A decidere il match, un rigore molto dubbio assegnato agli orobici che ha scatenato la furia dei supporters milanisti.

Terracciano, parole al miele per il Milan: “Sono stato accolto in maniera incredibile”

L’incontro di Coppa Italia ha permesso a Filippo Terracciano, nuovo acquisto del Milan, di fare il suo esordio con la maglia rossonera. Il gioiello classe 2003 proprio in questi minuti sta parlando a Milanello per la presentazione ufficiale di rito. Di seguito quanto espresso: