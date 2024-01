Theo: “Siamo tutti con Pioli”, poi l’elogio a Jimenez

Sorride il Milan. I rossoneri sbancano il “Castellani” di Empoli. In Toscana finisce 3-0 per gli ospiti, che consolidano il terzo posto. Nel post partita Theo ha commentato la sfida .

Il Milan chiude il girone d’andata con una vittoria. Al giro di boa i rossoneri vincono e convincono ad Empoli e si portano a +6 sulle inseguitrici. Al “Castellani” apre le marcature Ruben Loftus-Cheek. Il 2-0 arriva su rigore causato da un tocco di mano di Maleh. Dal dischetto Giroud non sbaglia.

Dopo una seconda frazione difensiva, gli ospiti colpiscono in contropiede, con Pulisic che offre a Chaka Traorè il pallone del 3-0. Dopo tre mesi di astinenza il Milan ritrova il successo in trasferta e dà continuità ai risultati positivi contro Sassuolo e Cagliari.

Nel dopo gara ha commentato la prova dei rossoneri ai microfoni di Sky. Di seguito le dichiarazioni:

L’esterno ha dato una propria visione sui tanti infortuni:

“Ci sono tanti infortuni e giocare centrale non è un problema per me, sono felice e bisogna continuare così. Ora pensiamo a Mercoledì.”