“Tornerà al Milan”: Calciomercato, occhio alla mossa di Moncada in queste ore

Il Milan è pronto a riaccogliere un giovane talento rossonero dopo la sua esperienza in prestito.

Dopo Matteo Gabbia, rientrato anticipatamente dall’esperienza in prestito con il Villarreal, la società rossonera presto potrebbe riaccogliere in squadra anche un altro giovane talento: Marko Lazetic. Il promettente centravanti serbo dovrebbe essere prossimo dal fare ritorno al Milan dopo la sua avventura maturata nell’Eredivise con la maglia del Fortuna Sittard.

L’esperienza nel massimo campionato olandese per l’attaccante serbo classe 2004 non è andata come sperata. Marko Lazetic ha trovato davvero poco spazio per esprimere il suo potenziale, raccogliendo le briciole con la maglia Fortuna Sittard. Il dato che attesta lo scarso impiego del promettente talento serbo in Olanda è quello relativo alle presenze: sono appena 9 le presenze totalizzare dal calciatore di proprietà del Milan, con nessuno gol messo a referto. Dopo la sua avventura deludente al Fortuna Sittard, Marko Lazetic è pronto a tornare al Milan.

Lazatic torna al Milan: nuova esperienza in prestito per il giovane rossonero?

Nelle ultime ore, sono arrivati degli aggiornamenti importanti in merito al futuro di Marko Lazetic. L’attaccante serbo dovrebbe fare ritorno alla base, ovvero, al Milan, dopo la sua esperienza negativa in Olanda con la maglia del Fortuna Sittard. Marko Lazetic si appresta a tornare al Milan, ma dovrebbe essere solo di passaggio. Per il centravanti serbo classe 2004 dovrebbe prendere piede l’ipotesi di una nuova avventura in prestito. Stavolta, però, il promettente calciatore rossonero potrebbe restare in Italia.

Sul talento di Marko Lazetic si sarebbero fatti avanti diverse società, sopratutto italiane. Infatti, secondo quanto riportato dal noto giornalista di mercato, Nicolò Schira, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa, piace molto a quattro club in particolare del campionato di Serie B.

Sulle tracce di Marko Lazetic si sarebbero fiondati Ternana, Lecco, Spezia e Como. I quattro club della serie cadetta sono pronti a darsi battaglia sul mercato per assicurarsi il gioiello di proprietà del Milan. Quindi, dopo l’esperienza in Olanda al Fortuna Sittard, nel futuro di Marko Lazetic potrebbe esserci un club di Serie B.

La volontà del Milan è quella di cederlo nuovamente con la formula del prestito secco, in modo da favorire la crescita graduale del calciatore serbo. Marko Lazetic è alla ricerca di un club che gli dia un ruolo da protagonista per mettere in mostra le sue grandi potenzialità. L’attaccante serbo non è ancora riuscito a esprimersi al meglio e un’eventuale esperienza in un campionato ostico come la Serie B potrebbe permettergli di far venire fuori le sue qualità, sia fisiche che tecniche.