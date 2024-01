Udinese-Milan, preoccupano le condizioni di Giroud: non si allena da due giorni

Il Milan trema, Olivier Giroud è out da due giorni, il francese non si allena con il gruppo da più di 48h.

Un 2023 che si era chiuso con una vittoria e adesso il Milan ha iniziato questa seconda parte di campionato al meglio. Contando solo la Serie A due sono le vittorie di fila collezionate dall’inizio del 2024, contro Empoli e Roma entrambe con un risultato importante. La continuità è sicuramente un aspetto su cui i rossoneri dovevano lavorare visto gli esiti ballerini di questa prima parte di stagione. Al momento l’unico rammarico di Pioli e della sua squadra è l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata contro l’Atalanta. Provare a vincere la competizione rientrava sicuramente tra gli obiettivi stagionali.

Adesso però il Milan, prima di concentrarsi sui playoff di Europa League, che si giocheranno giovedì 15 febbraio la gara d’andata e il 22 quella di ritorno, può permettersi di pensare solo al campionato, cosa che Inter e Juventus non possono fare. I rossoneri al momento sono terzi a 9 punti dal primo posto e 7 dal secondo. La prossima gara in programma è in trasferta contro l’Udinese sabato 20 gennaio alle 20:45 e per il Diavolo vincere e provare a portare a casa la terza vittoria di fila è l’unica cosa che conta.

Ansia Giroud: il giocatore ha la febbre!

Per la gara contro i bianconeri, Pioli però potrebbe essere costretto a dover fare a meno di uno dei suoi punti cardine di questa squadra: Olivier Giroud. Secondo quanto riportato dall’edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante non si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni. Per fortuna questa volta non c’entra nessun tipo di infortunio ma la causa è semplicemente l’influenza.

Giroud è stato colpito dalla febbre e non ha potuto recarsi agli allenamenti, ma secondo quanto detto sempre dal quotidiano non si tratterebbe di Covid. Il francese infatti potrebbe già essere di ritorno a Milanello questa mattina, dove i rossoneri terranno il penultimo allenamento prima della partenza per Udine.

Le sue condizioni decideranno per lui: se starà bene, ovviamente sarà la prima scelta del mister, come sempre e partirà titolare al centro del tridente milanista tra Pulisic e Leao. Se al contrario non dovesse sentirsi in forma tanto da affrontare la gara, allora al suo posto Pioli potrebbe dare spazio a Luka Jovic che nelle ultime settimane, quando è stato chiamato in causa proprio per sostituire Giroud non si è mai fatto trovare impreparato. Questa sarà una scelta da prendere non necessariamente nell’immediato per Pioli, la cosa più importante è che il giocatore non sia fuori a causa dell’ennesimo infortunio.