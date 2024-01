Ultim’ora Dybala, arriva il responso definitivo per Milan-Roma

Verso Milan-Roma, dopo essere uscito a causa di un problema muscolare contro la Lazio, Paulo Dybala non recupera per domenica e sarà out contro il Milan.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, per il Milan è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato dove viene da tre vittorie consecutive. Domenica sera a San Siro i rossoneri ospiteranno la Roma di Mourinho, che seguirà il match dalla tribuna visto l’espulsione rimediata domenica scorso durante il match contro l’Atalanta giocato all’Olimpico.

Ieri sera però oltre al Milan la stessa Roma è stata eliminata dalla competizione e oltre al danno anche la beffa perchè prima della ripresa del secondo tempo Mou è stato costretto a fare un cambio, ad uscire è stato Paulo Dybala al suo posto è entrato Lorenzo Pellegrini. Un momento difficile per entrambi i club, ieri ci sono state contestazioni da parte dei tifosi e sia Mourinho che Pioli sono finiti nel mirino della critica. Entrambi hanno problemi legati all’infermeria e ora Mourinho deve fare i conti con l’ennesima batosta. Purtroppo per il calciatore non è una novità, l’ennesimo forfait gela i tifosi.

Milan-Roma, out Dybala ma Pioli ritrova Okafor

Questa mattina Paulo Dybala non si è allenato a Trigoria e si è sottoposto ad alcuni controlli effettuati dallo staff medico della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’argentino salterà la prossima gara di campionato quindi non sarà a disposizione del tecnico giallorosso per la trasferta contro il Milan. Per il calciatore non ci sono buone notizie.

Nelle prossime 24-48 per capire meglio l’entità dell’infortunio Dybala svolgerà degli esami strumentali al flessore della coscia destra. Pioli invece può sorridere perchè domani ad allenarsi in gruppo tornerà Okafor, quindi nel big match contro la Roma ci sarà.

Insomma il Milan può sorridere mentre la Roma meno. Milan-Roma domenica sarà uno spartiacque decisivo per entrambi i club, Una nuova batosta manderebbe i giallorossi quasi fuori dalla lotta Champions e il futuro di Josè Mourinho sarebbe in bilico. C’è ansia e i tifosi sanno che non ci possono essere ulteriori passi falsi.