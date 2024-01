Un figlio d’arte per Pioli: il Milan ci prova

Arrivano ultime di mercato molto importanti sotto la voce “mercato in entrata” in casa Milan, con i rossoneri che si sono innamorati di un talento argentino.

Con il mercato nel vivo della sua ultima settimana, il Milan vuole provare a muoversi per mettere a segno altri colpi utili alla causa per Stefano Pioli ed i suoi schemi. Il tecnico italiano vorrebbe ancora qualche pedina per rafforzare la sua squadra. Più specificamente la mediana, che complice qualche infortunio di troppo e la cessione di Rade Krunic è spesso tirata al limite. I rossoneri infatti nelle ultime ore si stanno muovendo per alcuni profili che possono essere utili alla causa tra cui uno in particolare che piace molto sia al tecnico che alla società.

Il Milan però si sta guardando anche su altri ruoli. Complice i tanti infortuni i rossoneri hanno capito che ci sono più caselle da riempire per non rischiare di trovarsi in una situazione simile a quella dei mesi scorsi dove si faceva difficoltà anche a schierare undici calciatori nei propri ruoli (vedi Theo Hernandez sacrificato centrale oppure Okafor sulla fascia). Uno dei nomi più in voga in questo momento però è per la mediana ed è quello di Federico Redondo, figlio d’arte dello storico calciatore argentino attualmente in forza all’Argentino Juniors.

Il Milan individua il suo centrocampista, il sogno si chiama Redondo

Il centrocampista argentino, figlio d’arte è il sogno per la mediana di Stefano Pioli. Il roccioso mediano è attualmente in forza all’Argentinos Juniors, squadra che milita nella Serie A argentina. Il calciatore ha dimostrato grandi doti sia in zona difensiva che offensiva. Federico, così di nome, quest’anno ha giocato oltre cinquanta partite, segnando quattro gol. Di passaporto spagnolo, il classe 2003 ha giocato in tutte le trafile dell’Argentinos Junior, prima di passare fisso in prima squadra nella metà del 2022, diventando rapidamente uno degli uomini chiave.

La trattativa resta molto difficile però, infatti come riporta Sport Mediaset, il club argentino chiede intorno ai 10/12 milioni di euro. Cifra che ora come ora il club rossonero non vuole spendere e dunque salvo clamorosi scenari il vero blitz sarà fatto per quest’estate, con il Milan che avrà più tempo per trattare con l’Argentinos Juniors, sperando in una richiesta più bassa rispetto all’iniziale fatta. Il Milan però ci spera e ci crede nel possibile affare, su di lui ci sono anche altri top club europei, il Real Madrid su tutti.