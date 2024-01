Una sorpresa per l’attacco del Milan: i suoi numeri sorprendono tutti

Segnando 4 gol nelle ultime 3 partite di campionato, c’è un attaccante rossonero che possiamo considerare un vero salvatore oltre che garantire a Pioli di mantenere almeno momentaneamente il terzo posto in classifica.

Il periodo nero dei rossoneri non sembra aver fine. Infortuni muscolari, proposta di gioco debole e confusa, poca concentrazione e mancanza di lucidità che portano inevitabilmente a risultati deludenti e ad un calo drastico della fiducia dei tifosi nella squadra. Contro il Sassuolo con la panchina di Stefano Pioli appesa ad un filo, al Milan serve una vittoria nella maniera più assoluta. Dopo la sconfitta a Bergamo e il pareggio con la Salernitana anche il terzo posto è a rischio con Bologna, Fiorentina, Roma e Napoli pronte ad accorciare, al netto della distanza apparentemente incolmabile con le prime due della classe, Inter e Juventus.

La situazione infortuni non migliora e rivela senza troppi dubbi degli errori nella preparazione atletica della squadra con un probabile sovraccarico muscolare, mettendo in pericolo l’intera stagione con più di 30 giocatori ai box durante le ultime settimane. L’ultimo fra questi, Luka Jovic sembrava esser in grande spolvero dopo il gol del momentaneo pareggio a Bergamo a pochi minuti dal suo ingresso in campo, così come contro la Salernitana, salvando il Diavolo da un’altra sconfitta dolorosa. La sua assenza fra i disponibili per Milan-Sassuolo potrebbe davvero farsi sentire con i soli Giroud e Camarda a disposizione.

Luka Jovic e i suoi numeri sorprendenti

Nelle ultime settimane l’attaccante serbo ha saputo sfruttare al meglio i minuti a sua disposizione dopo il suo ingresso a gara in corso. Con un’attenta analisi però, possiamo notare come l’ex Real Madrid sia andato molte volte vicino al gol durante la sua stagione al Milan, arrivando sempre nel posto giusto al momento giusto. Ad esempio, in Champions League contro il Borussia Dortmund, dopo la sua entrata sfiora il gol due volte, colpendo prima un legno e poi trovando una bella parata di Kobel, su una girata bellissima arrivata dopo un cross di Loftus-Cheek.

Dopo alcuni mesi di adattamento, complici anche le ultime deludenti stagioni con Real Madrid, Eintracht Francoforte e Fiorentina, dove non è riuscito ad imporsi come in passato, Jovic è arrivato al Milan in estate a titolo gratuito firmando un contratto fino a giugno 2024 e cercando di ritrovare quella versione di sè, ammirata da tutta Europa nella stagione 2018/2019. Nelle ultime 4 partite col Milan in campionato ha trovato 3 gol e 1 assist, diventando in un momento così difficile per la squadra un vero e proprio salvatore. Proprio per questo motivo, l’affaticamento che potrebbe tenerlo fuori contro la squadra allenata da Dionisi potrebbe essere un ulteriore problema per il Milan.