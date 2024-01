Verso Empoli Milan, Pioli sorride: giocatore recuperato!

Le ultime novità da Milanello in vista della partita in programma domenica fuori casa per il Milan. Sorride Pioli per un rientro

Il Milan è concentrato sul campo per poter giocare al meglio la prima partita di questo nuovo anno e continuare a trovare quella continuità che è mancata a inizio stagione.

Domenica sette gennaio alle ore 12:30 i giocatori rossoneri giocheranno fuori casa contro l’Empoli per cercare di tornare a Milano con i tre punti utili per la classifica, attualmente sono terzi con trentasei punti.

Buone notizie per Pioli in vista di Empoli- Milan

Il Milan in questa prima parte della stagione ha avuto varie difficoltà a causa degli infortuni, ma oggi arrivano ottime notizie dall’ultimo allenamento fatto dai rossoneri.

Pioli può sorridere in quanto, oggi, Yunus Musah è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo a Milanello. Il centrocampista era fermo dalla trasferta di Champions League in casa del Newcastle.

Inoltre, anche per Matteo Gabbia oggi è stata la sua prima seduta dal suo rientro a Milano. Per l’attaccante Noah Okafor, invece, ancora lavoro personalizzato.