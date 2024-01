Verso Frosinone-Milan, Pioli sorride: recuperato un titolare

Il Milan continua la preparazione della prossima sfida di campionato contro il Frosinone, che andrà in scena sabato. Arrivano buone notizie per Stefano Pioli, che recupera un titolare per questa sfida.

La prima parte di stagione ha visto il Milan fortemente martoriato dagli infortuni. I rossoneri hanno perso partita dopo partita diversi giocatori fondamentali. Alcuni di loro sono ancora fermi ai box, mentre altri sono sulla via del recupero.

Da questo fronte, l’allenamento odierno ha portato delle buone notizie a Pioli. Il tecnico rossonero è pronto a riabbracciare già sabato un titolare per la sfida contro il Frosinone.

Pioli recupera un titolare: ci sarà contro il Frosinone

Pian piano il Milan incomincia a recuperare diversi pezzi dalla propria infermeria. Finora i rossoneri sono stati fortemente tormentati dagli infortuni – alcuni anche piuttosto seri e gravi – che hanno messo out diversi titolari. Alcuni di questi ne avranno ancora per alcune settimane prima di tornare a disposizione di Pioli. Situazione diversa invece per altri, che sono ormai sulla via del pieno recupero, e presto torneranno a disposizione dell’allenatore rossonero. Da questo punto di vista una buona notizia si può già registrare nella giornata odierna, arrivata al termine dell’allenamento.

Difatti Ismael Bennacer è ormai sulla via del completo recupero. Il centrocampista algerino è rientrato acciaccato dalla Coppa d’Africa, ed è stato costretto allo stop. Bennacer anche oggi ha lavorato a parte, ma la sua condizione è in crescita giorno dopo giorno. In questi giorni tornerà a lavorare in gruppo, e con molta probabilità sarà convocato per il match contro il Frosinone. Finalmente una buona notizia per Pioli, che può guardare ai prossimi impegni con maggiore serenità. Il rientro di Bennacer è fondamentale, perché l’algerino è capace di dettare alla perfezione i tempi di gioco dei rossoneri. Il suo rientro quindi potrebbe ridare vitalità al Milan, che nelle ultime uscite è apparso piuttosto confusionario dal punto di vista del gioco.

Ovviamente l’algerino non sarà al 100% della sua condizione fisica, ma proverà a dare il suo massimo qualora Pioli decidesse di schierarlo in campo. Il recupero di Bennacer permetterà agli altri centrocampisti rossoneri di tirare il fiato, visti i tanti impegni in cui sono stati coinvolti nelle ultime settimane. Pioli si appresta dunque a riabbracciare e avere a disposizione una pedina importante per il suo Milan, in attesa ovviamente del recupero degli altri rossoneri. Il Milan inizia dunque a intravedere la luce in fondo al tunnel, con diversi rossoneri che sono pronti a rientrare già a partire delle prossime settimane.