Verso Milan-Roma: i consigli al fantacalcio sui rossoneri

Manca sempre meno al calcio d’inizio del big match fra Milan e Roma. Di conseguenza, ecco giungere i principali consigli in ottica fantacalcio per i tifosi rossoneri.

Il 20° turno di Serie A si prepara ad essere aperto alle ore 15 di di sabato 13 gennaio, nonché ad essere caratterizzato dalla supersfida fra Milan e Roma. San Siro aprirà infatti le porte alle compagini rossonere e giallorosse il 14 gennaio alle ore 20.45, dopo le cocenti e recenti eliminazioni in Coppa Italia. Analizzare un match di queste proporzioni, specie in un momento simile per le due squadre, non è di certo facile, come dimostrato anche dai tanti fantallenatori italiani apparsi parecchio in tilt sulle scelte da compiere. Di conseguenza, ecco i principali consigli inerenti ai calciatori del Milan da schierare titolari nelle proprie formazioni al fantacalcio.

Milan-Roma, chi schierare al fantacalcio

Prevedere la resa sul campo dei calciatori dopo una cocente sconfitta e alla luce di un big match non è mai facile. La redazione di SpazioMilan.it ci ha però provato, ponendo d’innanzi ai propri seguaci i principali consigli al fantacalcio per Milan-Roma, attingendo dalle probabili formazioni rossonere:

MAIGNAN – ‘Magic‘ Mike resta senz’altro il principale top di ruolo zona portieri. Ad aver incassato i 2 gol contro l’Atalanta non è quindi stato lui, con tale dato che, seppur banale, potrebbe rafforzare il già ottimo morale del francese. Se si prende quindi in considerazione l’attacco Roma apparso spento e senza Dybala, il risultato vien da se: da schierare;

CALABRIA – Il capitano cerca di metterci sempre del suo, ma il Calabria di inizio carriera, sempre pronto a portare bonus, appare ormai come un lontano ricordo. Si prospetta per il terzino una partita di gestione e leadership, ma un voto maggiore al 6 risulta come improbabile: da schierare in mancanza di valide alternative;

GABBIA – Uscito acciaccato dalla sfida contro l’Atalanta, Gabbia dovrebbe figurare lo stesso fra i titolari di Milan-Roma. Ciò nonostante, l’ormai ex Villarreal non promette di aggiungere nulla alle difese dei fantallenatori d’Italia, che farebbero meglio a lasciarlo in panchina: da evitare;

KJAER – Per l’ex si prospetta una sfida di grande gestione nonché d’esperienza. Il danese è però lontano dai propri picchi massimi raggiunti in carriera, con bonus o prestazioni sopra al 6 che appaiono improbabili. Il fronteggiare due punte pure come Lukaku e Belotti potrebbe inoltre costare al centrale qualche errorino di troppo: da evitare;

THEO HERNANDEZ – Se c’è un profilo in difesa che promette di fare bene, quello è invece il francese. Arcigno se schierato centrale, tornato a volare quando schierato da terzino. L’assist in Coppa per Leao, quindi, non può di certo essere una casualità fine a se stessa: da schierare;

MUSAH – Per l’americano vige sempre lo stesso è identico discorso. In campo fa il suo, anche egregiamente, ma essi non sono compiti che servono in termini di voti al fantacalcio, dato che allontanano l’ex Valencia da possibili bonus e lo avvicinano a probabili cartellini gialli. Per questo, Musah sarà sempre da tenere fuori nonostante le ottime prestazioni totalizzate nel complesso: da evitare;

LOFTUS-CHEEK – L’inglese giganteggia al centro del campo, che il Milan vinca o perda. Quasi sicuramente non si ripeterà a tabellino dopo la rete di Empoli, ma non schierare una simil certezza al fantacalcio appare ad oggi come follia: da schierare;

REIJNDERS – Aggiustasse la mira sarebbe senz’altro uno se non il centrocampista più prolifico della Serie A. Dai movimenti giusti, premiato dai compagni ma carente sotto porta, Reijnders è però quel profilo da schierare quasi sempre come titolare. Pagato molto nel corso dell’iniziale asta, sia mai che un suo gol o bonus in generale vada mai sprecato in panchina: da schierare;

PULISIC – Pian piano sta tornando il Pulisic di inizio stagione, che con i suoi strappi e la sua esperienza internazionale potrebbe decidere una partita che si prospetta chiusa. Non sono quindi escluse fiammate in fascia per l’americano, che già all’Olimpico ha avuto modo di far male ad una difesa giallorossa ben più organizzata di quella che si prepara a scendere sul terreno di gioco di San Siro: da schierare;

GIROUD – Vino. Non vi è altro modo per descrivere un attaccante che con il tempo migliora e diviene sempre più fondamentale. Giroud è uno di quei profili che andrebbe schierato a prescindere, visto e considerando anche l’indole da rigorista. Quest’ultimo aspetto, poi, contro una Roma alquanto dura e fallosa, non va di certo lasciato da parte: da schierare;

LEAO – Ha ritrovato il gol, ma lo stesso non ha convinto. Troppa arroganza, troppe chance sprecate e qualche scivolone di troppo, sul campo così come sui social. Ciò nonostante, non è questo il periodo dell’anno per poter lasciar fuori Rafael Leao dalla propria formazione del fantacalcio. Specie se lo si è pagato come un vero e proprio top di reparto: da schierare;

Milan, chi subentra contro la Roma

Nonostante numerosi infortuni nonché le assenze causa Coppa d’Africa, in casa Milan restano tre interessanti profili pronti ad entrare dalla panchina:

TERRACCIANO – L’ex Verona è apparso volenteroso di fare e alquanto pimpante, pur patendo nella propria prestazione il risultato finale di Milan-Atalanta. Potrebbe rappresentare un’idea un po’ insolita, da lasciare però nel cassetto in presenza di alternative più valide in rosa: da schierare in mancanza di valide alternative;

ADLI – Ancora una volta, il franco-algerino figura in ballottaggio con Musah. Proprio come il collega però, il suo lavoro non promette bonus o aggiunte di livello ad una formazione in ambito fantacalcio, considerando anche l’indole più scarna delle sue prestazioni rispetto a quelle dello statunitense: da evitare;

JOVIC – Il serbo sembrerebbe rinato. Gol, assist, grinta e spinta quella portata sul campo dall’ex Fiorentina, di cui i fantallenatori potrebbero usufruire in caso di assenza di Giroud dalle proprie rose. O, perché no, in un insperato tandem d’attacco con il francese in caso di scelte forzate: da schierare.

* assenti dall’analisi Jan-Carlo Simic e Chaka Traore, in quanto non listati a inizio anno.