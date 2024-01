Verso Udinese Milan, Pioli in difficoltà: si allena a parte

Ancora brutte notizie per Stefano Pioli a pochi giorni dalla sfida contro l’Udinese. Il rossonero sta continuando ad allenarsi a parte.

La prima parte della stagione del Milan è stata senza dubbio altalenante. I Rossoneri hanno alternato prestazioni di alto livello, su tutte la vittoria in Champions League contro il PSG, ma hanno anche avuto delle vere e proprie uscite a vuoto che hanno portato all’uscita anticipata (complice un girone molto complesso) dalla Champions League e dalla Coppa Italia, senza poi dimenticare i nove punti di distanza dall’Inter che hanno già ampiamente compromesso la corsa allo Scudetto.

Grandi colpe sono certamente da attribuire a Stefano Pioli e alla squadra, ma al tempo stesso non si possono di certo trascurare i numerosi infortuni che hanno messo più volte con le spalle al muro il tecnico rossonero. Ovviamente tutti questi stop obbligati non si possono attribuire alla sola sfortuna ed è chiaro che ci sono colpe anche da parte dello staff tecnico, ma sicuramente il Milan non può ritenersi baciato dalla fortuna.

Tra i tanti giocatori ai box, poco più di una settimana fa si è aggiunto anche Alessandro Florenzi. Per l’ex Roma erano state escluse lesioni e il suo rientro era previsto già dopo pochi giorni, ma almeno per il momento il classe ’91 sta continuando ad allenarsi a parte e ciò non può di certo far sorridere.

Ritarda il rientro di Florenzi: ancora lavoro personalizzato

Il terzino rossonero era uscito durante il primo tempo della gara contro l’Empoli per un sovraccarico all’adduttore della coscia sinistra. I primi esami avevano però escluso lesioni e la speranza era quella di poterlo rivedere in campo già per il match di San Siro contro la sua ex squadra. Il rientro sta però procedendo a rilento e anche oggi l’azzurro ha fatto ancora un lavoro personalizzato, non prendendo quindi parte all’allenamento con la squadra.

Situazione del tutto diversa invece per Marco Sportiello che è tornato ad allenarsi in gruppo ed ha ormai smaltito l’infortunio. Sta quindi tornando pian piano a disposizione l’organico rossonero e non può che esserne soddisfatto Stefano Pioli che ora è chiamato ad una serie di risultati positivi per cercare quantomeno di mettere pressione a Inter e Juventus. A febbraio sarà poi il momento di pensare anche all’Europa League, dove bisogna eliminare il Rennes per proseguire il cammino in una coppa che non può essere di certo trascurata.