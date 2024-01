Zirkzee, doccia fredda per il Milan: le ultime novità

Brutte notizie per il Milan per quanto riguarda l’obiettivo di mercato Joshua Zirkzee. Il suo arrivo in rossonero è davvero complicato.

Ritorno in campo stasera per il Milan ad una settimana esatta dalla rocambolesca vittoria con l’Udinese in terra friulana. I Rossoneri sono a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato e per trovarla dovranno battere a San Siro un avversario tutt’altro che semplice: il Bologna di Thiago Motta. I Rossoblù, che non scendono in campo da due settimane, stanno vivendo senza dubbio un periodo di flessione e hanno totalizzato appena un punto nelle ultime tre di Serie A, senza dimenticare poi l’eliminazione ai calci di rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia.

Il club felsineo ha però dimostrato di essere una delle migliori squadre in Italia ed inoltre proprio per la gara di stasera potrà contare su un importate ritorno. Dopo aver infatti saltato la trasferta di Cagliari per squalifica, oggi sarà di nuovo a disposizione Joshua Zirkzee e la sua presenza non può che essere un fattore ai fini dei risultato odierno.

L’attaccante olandese è per distacco il gioiello della squadra e quest’anno ha dimostrato di essere già pronto al grande passo. Lo sa bene anche il Milan, che oggi spera in una sua prestazione sottotono, ma dalla prossima estate spera di poterlo vedere al proprio servizio per andare a colmare col vuoto in attacco, mai del tutto riempito in questi anni. Per strapparlo però alla concorrenza servirà un mezzo miracolo.

Il Milan sogna Zirkzee: servono più di 40 milioni di euro

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la cifra richiesta dal Bologna per liberarsi del classe 2001 è ben superiore ai 40 milioni di euro. Come ormai è risaputo nel contratto del giocatore è presente una clausola da 40 milioni di euro che può essere esercitata solo dal Bayern Monaco (suo ex club), che in ogni caso dovrebbe però eventualmente pareggiare le offerte degli altri top club nel caso in cui fossero nettamente superiori.

La sensazione (quasi certezza) è che quindi serviranno ben più di 40 milioni di euro per battere le avversarie e portare Zirkzee via dell’Emilia. Missione quindi tutt’altro che semplice per il Milan che deve principalmente preoccuparsi dei club inglesi, come Manchester United e Arsenal, che non hanno di certo problemi a spendere cifre da record. Il Diavolo sta studiando una strategia e intanto si prepara ad affrontare sul campo il suo obiettivo di mercato, che a San Siro (chiedere all’Inter) ha sempre incantato tutti.