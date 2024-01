Zirkzee-Milan, c’è un pericolo: cosa temono i rossoneri

Dopo una stagione in chiaro scuro per Olivier Giroud, il Milan sta per affondare per Zirkzee. Ma c’è un problema che può far saltare tutto.

Come sarebbe il Milan con un attaccante che ogni anno garantisce una stagione da 20/25 gol a stagione? È una domanda a cui tutti vorremmo una risposta e che probabilmente otterremo nella prossima stagione. Con il probabile addio di Olivier Giroud – che si avvia verso i 38 anni – dopo tre stagioni magiche in rossonero, ai piani alti di Casa Milan si prova a portare a Milano un attaccante più incisivo.

Sebbene il vice campione del mondo lo sia stato eccome, il contributo in zona gol, alle volte, soprattutto nelle partite ‘sporche’ è più importante che mai e non sempre il francese si è fatto trovare all’altezza. Fino a questo momento sono 19 le presenze collezionate in campionato con 10 gol e 7 assist all’attivo.

L’idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di convincere l’attaccante francese a restare almeno un altro anno in maglia Milan, senza garantirgli però la titolarità. Una presenza come quella di Olivier nello spogliatoio è fondamentale, non solo per le sue qualità, ma anche per la grande esperienza utile a tutti a crescere ed imparare a giocare a certi livelli con certe pressioni.

Zirkzee-Milan, le ultime

Tutti lo sanno, a Milano sponda Milan, tutti impazziscono per Joshua Zirkzee. Lo vogliono tutti, tifosi e dirigenza. La fattibilità dell’operazione, nonostante gli entusiasmi, potrebbe non essere così scontata. Al contrario, la sensazione che si ha nelle ultime ore, è che l’arrivo dei club di Premier League nella trattativa, scatenerebbe un’asta a cui i rossoneri non potrebbero partecipare.

Il discorso sull’olandese del Bologna poi, dipende anche dalle mosse del Bayern Monaco, con i bavaresi che ancora non hanno chiarito l’intenzione di voler esercitare o meno la clausola da 40 milioni di euro per la ricompra. I tedeschi potrebbero così accontentarsi di ricevere ‘solo’ il 50% della rivendita gialloblù.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Il pericolo sarebbe però rappresentato dalla Premier: i club inglesi, infatti, non avrebbero problemi a rilanciare con offerte che potrebbero arrivare anche ai 70 milioni. I rossoneri avrebbero già in mentre così altri profili di altissimo livello per riportare al Milan, un attaccante dai numeri importanti.

Il primo fra questi è sicuramente Benjamin Sesko, 20enne del Lipsia, dotato di un grande fisico e di una marcata cattiveria di gioco. 16 presente con 4 gol all’attivo in Bundesliga fino a qui per lo sloveno, numeri non da Milan, ma che comunque hanno attirato l’attenzione della dirigenza. Altro giocatore sotto la lente d’ingrandimento, il messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez – 19 presenze e 19 gol in Eredivisie – ma non solo, Gyökeres dello Sporting Lisbona rappresenterebbe un’altra opzione. Un rebus infinito e che al momento sembra quasi inutile risolvere. I tifosi nel frattempo sperano, ma il Milan non vuole sbagliare.