Addio Calha, che bordata: scoppia la polemica per la provocazione

Dopo tante polemiche smosse in questi ultimi anni sull’addio di Calhanoglu al Milan e il suo arrivo all’Inter, arriva un’altra provocazione.

Dopo una vittoria importante in casa del Frosinone arrivata all’81 esimo minuto, il Milan adesso è concentrato pienamente sulla prossima giornata di campionato, il prossimo match dei rossoneri sarà a San Siro e si giocherà domenica 11 febbraio. I rossoneri ospiteranno il Napoli di Mazzarri, anch’esso alla ricerca di una continuità di risultati positivi. Entrambe le squadre punteranno dunque a uscire vincitrici dal big match, soprattutto per migliorare ancora di più la propria posizione in classifica.

Nell’attesa di questo scontro diretto molto interessante, Tuttosport ha voluto intervistare in esclusiva qualcuno che al Milan ha fatto molto bene: Massimiliano Mirabelli, ex ds rossonero. Mirabelli è stato colui che ha portato in Italia un giocatore come Calhanoglu, ex Milan, che adesso è diventato a tutti gli effetti un titolare irrinunciabile per Simone Inzaghi. L’ex dirigente rossonero ha voluto rivelare qualche aneddoto sull’arrivo del giocatore al Milan, ma anche su quello che è stato un addio parecchio criticato dalla tifoseria, che è rimasta delusa dalla sua decisione di andare proprio all’Inter.

Mirabelli su Calhanoglu: “Il Milan non ha voluto trattenerlo”

Mirabelli ammette: “All’inizio molti criticavano il suo addio, era fermo da otto mesi per una squalifica, e il suo arrivo è stato criticato. Oggi è troppo facile parlare di Calha”. Qualche anno fa insomma l’arrivo del giocatore turco non era stato molto compreso in quel di Milanello, oggi però il valore e la tecnica del centrocampista è diventata inequivocabile”