Ansia Pioli, il titolarissimo ancora ai box: l’annuncio fa tremare i tifosi

Complicato il recupero del giocatore per il match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League: si va verso il forfait.

La dolorosa sconfitta della venticinquesima giornata per 4-2 contro il Monza è ormai alle spalle e in casa Milan si pensa alla trasferta francese di Europa League contro lo Stade Rennes che potrebbe regalare gli ottavi di finale della competizione alla squadra di mister Pioli. Il risultato dell’andata è molto rassicurante, 3-0 firmato dalla doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Leao, ma le notti europee sono imprevedibili e servirà il miglior Milan per strappare la qualificazione al prossimo turno. Stefano Pioli, dopo che il turnover di campionato non ha portato i risultati sperati, è pronto a schierare nuovamente i suoi titolari e ritroverà il lungodegente Pierre Kalulu, ai box da inizio novembre a causa di uno strappo del muscolo femorale. Tuttavia, a questa buona notizia se ne aggiunge una pessima: infatti, un titolare è alle prese con un infortunio e potrebbe saltare il match di Europa League.

Milan, altro stop per il centrocampista

Stiamo parlando di Ismael Bennacer, il quale è in dubbio per la trasferta europea a causa di una botta subita nel match di domenica contro il Monza. L’algerino verrà valutato nella giornata di domani e successivamente Pioli e il suo staff decideranno se convocarlo o meno. In caso di una convocazione in extremis del classe 1997 sarà comunque improbabile vederlo in campo dal primo minuto, più plausibile un suo utilizzo a partita in corso.

Non è la prima volta in questa stagione che Bennacer si ritrova a combattere con gli infortuni. Infatti, ha saltato la prima parte di campionato a causa di un’operazione al ginocchio per poi fermarsi nuovamente ad inizio gennaio, in occasione della Coppa d’Africa con la sua nazionale, per un problema agli adduttori. Nonostante tutti questi infortuni, l’algerino è riuscito comunque a collezionare 8 presenze in questo campionato di Serie A ,fornendo anche 1 assist.

Dunque, soltanto la giornata di domani dirà se Bennacer partirà per la Francia con il resto della squadra oppure no. Intanto Pioli pensa alla miglior formazione possibile per battere nuovamente lo Stade Rennes nella sfida di giovedì 22 marzo alle 18:45 ed aggiudicarsi il pass per gli ottavi di finale di Europa League, nella speranza di poter arrivare in fondo a questa competizione.