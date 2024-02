Antonio Conte, ecco chi vuole il tecnico: la rivelazione sorprende tutti

Dopo le insistenti voci delle scorse settimane che accostavano Antonio Conte alla panchina rossonera per la prossima stagione, ecco che una rivelazione spiazza tutti. Il tecnico sembra avere le idee chiare.

La panchina del Milan nelle ultime settimane è più traballante che mai. Le voci su un cambio di guida tecnica non fanno barcollare Stefano Pioli però, che ai microfoni si è sempre presentato tranquillo e sicuro.

Per quanto aria nuova potrebbe giovare al futuro dei rossoneri, non si può non considerare i numeri del tecnico rossonero in questa annata di emergenze infortuni.

L’allenatore emiliano non si è mai fatto abbattere dalle difficoltà incontrare in questi anni riportando prima il Milan a giocare in Champions League, poi a vincere lo Scudetto e di nuovo a ricevere notti dal sapore europeo che non si vedevano da parecchio a Milano, sponda rossonera.

Nell’ultimo anno l’altissimo numero di infortuni che hanno dimezzato il numero di giocatori a disposizione – obbligando a fare a meno nella maggior parte dei casi a titolari imprescindibili – hanno ridotto drasticamente in negativo le prestazioni della squadra.

I due pareggi in campionato contro il Napoli e il Lecce prima e la sconfitta contro Udinese e Salernitana poi, hanno costretto il Milan ad abbandonare il sogno scudetto, scatenando le ire dei tifosi rossoneri che ora, chiedono la testa di Pioli.

“Antonio Conte vuole solo la Juventus”. L’annuncio spezza le speranze rossonere.

I due nomi più caldi dalle parti di Via Aldo Rossi sono sempre stati quelli di Thiago Motta e Antonio Conte. Quest’ultimo però, nelle ultime ore sembra diventare un’ipotesi non destinata a trasformarsi in realtà.

Come dichiarato dal giornalista Aurelio Capaldi ai microfoni della Rai, Antonio Conte aspetta solo una chiamata da Torino, per tornare a sedere sulla panchina della Juventus. Il tecnico salentino tornerebbe così alla guida della Vecchia Signora e questo costringerebbe il Milan ad orientarsi su altri profili.

Quella di Conte però è solo una speranza. Come ben sappiamo, allontanare Massimiliano Allegri dalla Juventus non sarà semplice. Il progetto quadriennale terminerebbe la prossima estate e la squadra durante questi anni avrebbe comunque dato segnali progressivi di crescita, al netto delle ultime uscite.

Ritornato in orbita Milan, la chiamata di un tecnico con così tanta esperienza e vittorie alle spalle aveva fatto breccia nel cuore dei tifosi che ora saranno curiosi di seguire tutti gli aggiornamenti delle prossime settimane.

Se la strada che portava Antonio Conte al Milan sembra essere interrotta, quello di Thiago Motta rimane un tragitto percorribile. Resta da capire le volontà delle parti, in questo scenario di panchine che comincia a farsi interessante.