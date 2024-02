“Aperti a collaborare”: cessione Milan, Cardinale spiazza tutti

Nelle ultime ore il presidente del Milan Gerry Cardinale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole hanno lasciato tutti senza parole.

Da quando è arrivato al Milan, l’obiettivo di Gerry Cardinale è sempre stato quello di migliorare l’immagine del brand, cercando di portare il club rossonero ai vertici del calcio europeo così da renderlo ancor più conosciuto in tutto il mondo. Il proprietario di RedBird ha acquistato il club nell’autunno 2022 e anche se da quel momento non è praticamente mai arrivato un trofeo, il Milan ha comunque fatto passi da giganti soprattutto dal punto di vista finanziario, senza poi dimenticare la semifinale di Champions League raggiunta lo scorso anno.

Il presidente americano si è sempre dimostrato vicino agli interessi del Milan e ha sempre fatto di tutto per portare dei vantaggi dal punto di vista economico, tenendo ovviamente conto anche dei suoi interessi. Soprattutto per questo motivo una delle priorità del patron rossonero è quella di costruire un nuovo stadio di proprietà, che possa quindi garantire al Diavolo di aumentare in modo significativo le entrate e possa anche permettere di avere un impianto all’altezza dei top club europei.

Intanto nelle ultime ore Cardinale è stato protagonista di una lunga intervista e i temi affrontati sono stati molti, tutti chiaramente legati al Milan. Il numero uno di RedBird ha parlato del suo impatto nel mondo rossonero e della volontà di regalare ai tifosi un nuovo stadio. A sorpresa si è anche parlato di una eventuale cessione del club.

Cardinale sullo stadio: “Sono aperto a valutare altre opzioni”

L’americano è intervenuto ai microfoni di Calcio e Finanza, parlando dei suoi anni al Milan e di quelli che verranno. Cardinale si è soffermato anche sul tema stadio, non escludendo una possibile collaborazione con l’Inter di Steven Zhang:

Ho sempre preferito avere un approccio agli investimenti sul futuro non dal semplice fatturato, non lasciando spazio alle emozioni. Al Milan però ogni tanto è diverso, con la passione dei tifosi che è un qualcosa che non avevo mai sperimentato prima nello sport.

Sono al Milan per restare a lungo e se fosse per me resterei per sempre. Però bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale. Sono pronto a costruire in maniera autonoma lo stadio del Milan, ma sono aperto a valutare altre opzioni, anche una possibile collaborazione con l’Inter.

Queste le parole di Cardinale che non nasconde la sorpresa nel conoscere l’amore viscerale che i tifosi provano per il Milan. Al momento la cessione non è un’opzione, ma al tempo stesso non si può escludere nulla. Per quanto invece riguarda lo stadio, una costruzione in solitaria non sarebbe un problema, ma anche eventuali collaborazione sarebbero prese in considerazione.