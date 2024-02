Calcio in TV, ancora un aumento: è appena arrivata l’ufficialità

Guardare il calcio in TV crea polemica, arriva un altro aumento per seguire le partite: l’annuncio della piattaforma è ufficiale.

Da un po’ di tempo si sa che per seguire la propria squadra del cuore non basta avere un solo abbonamento, avere DAZN o Sky non basta più, le competizioni sono differenti e di conseguenza anche i canali su cui vengono trasmesse. Questa scelta di mandare in onda determinate partite esclusivamente su siti a pagamento ha sempre creato diverse polemiche. Tra i canali a cui bisogna essere abbonati per non perdersi nessun big match europeo c’è anche la piattaforma di Prime Video. A quanto pare però in questi giorni è stato annunciato un aggiornamento condiviso proprio dalla stessa piattaforma. L’annuncio è arrivato tramite via mail e ha voluto avvisare tutti i suoi utenti che dal 9 aprile del 2024 su Prime Video anche in Italia arriveranno le pubblicità: “I film e le serie TV di Prime Video includeranno un numero limitato di annunci pubblicitari”.

Evitare di essere interrotti dalle pubblicità mentre si guarda un film, una serie tv o una partita è possibile ma solo ad una condizione, pagare un supplemento di 1,99 euro in più rispetto all’abbonamento fisso al mese. Questa scelta da parte di Prime Video è stata ovviamente criticata ma la motivazione data è stata quella di voler allargare le entrate della piattaforma su cui Amazon punta per essere al top sul mercato dello streaming.

Prime Video inserisce le pubblicità: l’annuncio ufficiale

Questa scelta da parte di Prime Video prima poi sarebbe arrivata anche in Italia, infatti era già successo negli Stati Uniti ed è un modo per aumentare le entrate visto che l’Italia è uno dei Paesi dove gli abbonamenti ad Amazon prime sono più bassi. Infatti qui il costo massimo è di 49,99 euro mentre per esempio in Francia arriva a 69,90 euro all’anno.

Quindi gli utenti Prime dal 9 aprile potranno scegliere se continuare a guardare tutti i contenuti pubblicati su Prime Video però con una serie di pubblicità in più oppure aggiungere una quota di 1,99 euro al proprio abbonamento per evitare ogni tipo di “disturbo”. Così un abbonamento mensile di Amazon Prime passerebbe da 4,99 euro al mese a 6,98 euro al mese. Per quanto riguarda invece quello annuale passerebbe da 49,90 euro a 73,78 euro all’anno. Nella mail è anche indicato un link in cui ci si può iscrivere al nuovo abbonamento senza pubblicità: l’addebito inizierebbe comunque dal 9 aprile. Dunque chi vorrà continuare a seguire anche la Champions League senza interruzioni dovrà pagare un piccolo plus ogni mese.