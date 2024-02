Calciomercato Milan: il club vuole blindare un giocatore, ma spunta un ostacolo

La dirigenza rossonera è al lavoro per costruire il Milan della prossima stagione, tra partenze e giocatori che, invece, si cerca di blindare.

Il Milan raccoglie i cocci dalla disastrosa trasferta contro il Monza e si prepara al match di Europa League contro il Rennes in programma per domani, giovedì 22 febbraio. I ragazzi di Pioli, a parte lo scivolone a Monza, stanno attraversando un momento favorevole.

Dopo il 3-0 rifilato al Rennes a San Siro, adesso il Diavolo cercherà di ripetersi. Anche in campionato, pur avendo sprecato la chance di superare i bianconeri e di agguantare il secondo posto in classifica, il Milan è comunque entrato nella lotta scudetto contro le acerrime rivali Inter e Juve.

Il Milan è dunque una squadra dall’ossatura solida e forte, e per la prossima stagione l’obiettivo sarà quello di crescere ancora di più. Le basi ci sono, i giocatori anche. Tra questi, ci sono alcuni nomi che la dirigenza rossonera vorrebbe blindare, come ad esempio nel caso di Luka Jovic.

Il Milan vuole tenere Jovic: i rossoneri provano a rinegoziare il contratto

Luka Jovic, attaccante serbo classe ’97, è uno dei nomi di cui il Milan non vorrebbe fare a meno per la prossima stagione. Il nodo cruciale, però, riguarda lo stipendio del calciatore, che è in scadenza con i rossoneri a giugno di quest’anno.

Secondo quanto riportato da TMW, il Milan vorrebbe trattenere il giocatore anche oltre la data di scadenza del contratto, che sarebbe a giugno di quest’anno. Jovic, arrivato in extremis a Milano nell’ultimo giorno di mercato, il 1 settembre 2023, si è rivelato una grande sorpresa e una risorsa importante per il Milan di Stefano Pioli.

Sono cinque i gol e un assist nelle 17 partite di serie A disputate dall’attaccante. Dopo le recenti prestazioni di spicco, i dirigenti rossoneri stanno seriamente considerando l’idea di mantenere Jovic, specialmente considerando che è arrivato a parametro zero con un contratto che include una clausola particolare. Un anno di contratto al quale si aggiunge un accordo per altre tre stagioni a cifre notevolmente superiori.

Ed è proprio questo il nodo cruciale: lo stipendio del giocatore. Jovic, infatti, pur essendosi dimostrato all’altezza nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, non ha ancora raggiunto il livello di prestazioni che contava all’Eintracht Francoforte, club con il quale ha realizzato ben 40 reti in 90 presenze.

Grazie al Real Madrid, che in parte lo finanziava, lo stipendio dell’attaccante serbo è sempre stato superiore ai 5 milioni di euro. Adesso, il Milan non sarebbe disposto a superare i 2,5 milioni di euro netti all’anno per il nuovo contratto di Jovic, nonostante l’accordo precedentemente concordato preveda un aumento significativo delle retribuzioni.

Il club è attualmente impegnato in trattative per rinegoziare le condizioni contrattuali al fine di trovare un compromesso per cercare di blindare l’attaccante.